Poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale : Le point sur la situation dans le monde – Nouvelle approche pour lutter contre le PVDVc2

Introduction

L’effort mondial pour éradiquer la poliomyélite a connu des succès formidables grâce à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP), sous l’égide des gouvernements nationaux, de l’OMS, du Rotary International, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique, de l’UNICEF, de la Fondation Bill & Melinda Gates et de la Gavi, l’Alliance du vaccin. L’incidence du poliovirus sauvage (PVS) a diminué de 99 % : alors qu’au lancement de l’action il y avait plus de 350 000 cas par an en 1988, dans plus de 125 pays d’endémie dans le monde, il ne reste plus en 2020 que deux pays d’endémie (le Pakistan et l’Afghanistan). L’éradication mondiale de deux des trois sérotypes de PVS a été certifiée, et cinq des six régions de l’OMS ont été certifiées exemptes de tout PVS.

Néanmoins, l’IMEP a pour but de garantir qu’aucun enfant ne soit plus paralysé par un poliovirus, quel qu’il soit, qu’il s’agisse d’un virus sauvage ou d’un virus dérivé d’une souche vaccinale et, en 2019, la réalisation de cet objectif a fait face à un nouveau défi : une urgence croissante de santé publique due au poliovirus circulant de type 2 dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc2). En août 2020, 323 cas d’infection par le PVDVc2 et 84 échantillons prélevés dans l’environnement et positifs à ce virus avaient été signalés par 20 pays dans le monde, principalement en Afrique, mais aussi au Pakistan, en Afghanistan et aux Philippines.

Dans tous les cas, la propagation continuelle des flambées en cours et l’apparition de nouveaux PVDVc2 indiquent des lacunes dans la couverture de la vaccination systématique, en plus de la qualité insuffisante de la riposte aux flambées à l’aide du vaccin antipoliomyélitique oral monovalent de type 2 (VPOm2). Le risque que ces souches continuent à se propager ou que de nouvelles apparaissent est amplifié par le manque croissant d’immunité mucosale au poliovirus de type 2 à l’échelle mondiale et la baisse des taux de vaccination liée à la COVID-19.

En 2019 et début 2020, l’IMEP a élaboré la Stratégie pour lutter contre le poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale de type 2, 2020-2021 afin de combattre plus efficacement l’évolution de l’épidémiologie du PVDVc2. Dans sa décision EB146(11), le Conseil exécutif de l’OMS a adopté à sa cent quarante-sixième session les principaux éléments de cette stratégie. Dans ce texte, l’OMS souligne l’importance d’accélérer l’évaluation et la distribution d’un nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nVPO2), notamment au moyen de sa procédure d’évaluation et d’homologation en situation d’urgence, et invite instamment les États Membres à appliquer une procédure accélérée pour l’importation et l’utilisation de ce vaccin. Elle les invite aussi à mobiliser des ressources financières nationales pour contribuer aux efforts de riposte contre la flambée épidémique. L’éventail plus large de nouvelles solutions vaccinales permettra au programme de riposter plus efficacement à toute situation susceptible de se présenter.

Les flambées épidémiques en cours de poliovirus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc) soulignent le besoin urgent de poursuivre l’action visant à éradiquer la poliomyélite. Il est important de rappeler que les flambées de PVDVc surviennent dans des zones où les populations ne sont pas suffisamment vaccinées et que les PVDVc n’ont aucun lien avec la réapparition du PVS et n’en sont pas un signe indicateur. La détection de PVDVc2 rappelle l’importance de maintenir partout une couverture vaccinale élevée pour réduire au maximum le risque et les conséquences de toute circulation d’un poliovirus. Ces événements soulignent aussi la menace que constitue toute transmission du virus à un faible niveau. Une riposte énergique aux flambées est nécessaire pour arrêter rapidement la circulation et veiller à une couverture vaccinale suffisante dans les zones affectées, afin d’éviter de nouvelles flambées similaires à l’avenir. L’OMS continuera d’évaluer la situation épidémiologique et les mesures prises pour lutter contre les flambées.

Le présent document d’information donne les définitions essentielles des termes complexes liés à l’éradication de la poliomyélite. Il traite de la situation actuelle des flambées de poliovirus dérivés d’une souche vaccinale dans le cadre de la COVID-19 et explique les mesures immédiates prises par l’IMEP pour mieux combattre l’évolution de la menace des PVDVc.