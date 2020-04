Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU: 16 avril 2020

(La version française du Point de presse quotidien n’est pas un document officiel des Nations Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU:

Note d’orientation du Secrétaire général sur l’impact de la COVID-19 sur les enfants

Le Secrétaire général a lancé, cet après-midi à 13 heures, une note d’orientation qui examine les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les enfants et qui met en exergue les risques auxquels ces derniers font face. Le rapport examine des questions liées, entre autres, à l’éducation et à la sécurité alimentaire.

La note d’orientation aborde également des questions liées à la sécurité, notamment la violence domestique, les abus et les risques croissants auxquels font face les enfants alors qu’ils passent davantage de temps en ligne.

Yémen

Intervenant virtuellement devant le Conseil de sécurité depuis la Jordanie, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen, M. Martin Griffiths, a déclaré ce matin qu’une occasion se présente pour apporter la paix au Yémen alors que la pandémie menace d’infliger des souffrances encore plus vives et répandues au peuple yéménite. Il a indiqué qu’il n’existe pas de moment plus opportun pour les deux parties de s’engager à faire taire leurs armes et mettre un terme au conflit par l’intermédiaire d’une solution pacifique et politique.

À la suite de l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu, M. Griffith a présenté des propositions aux deux parties, la première portant sur un accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale et la seconde sur des mesures clefs dans les domaines humanitaires et économiques. Au cours des deux dernières semaines, a-t-il dit, il a été en négociations constantes avec les parties sur les textes de ces accords et s’attend à ce qu’elles les acceptent et les adoptent officiellement dans un avenir immédiat. M. Griffiths a ajouté que le Yémen ne peut pas faire face à deux fronts en même temps: une guerre et une pandémie.

Le Coordonnateur des secours d’urgence, M. Mark Lowcock, est également intervenu devant le Conseil de sécurité. Il a signalé que plus de cinq années de conflit avaient gravement dégradé l’infrastructure sanitaire du Yémen, épuisé le système immunitaire des populations et accru les vulnérabilités aiguës. En conséquence, a-t-il dit, les épidémiologistes avertissent qu’au Yémen, la COVID-19 pourrait se propager plus rapidement et plus largement et avoir des conséquences plus meurtrières que dans de nombreux autres pays.

M. Lowcock a déclaré que l’ONU travaille avec toutes les parties prenantes pour prendre des précautions afin de réduire les risques que présente le virus, tout en maintenant une aide vitale. Il a averti que le financement des opérations de secours s’épuisait. Sur les 41 programmes d’envergure de l’ONU, 31 commenceront à fermer au cours des prochaines semaines, faute de fonds supplémentaires.