PNUD Rapport Annuel 2019

Avant-propos

Les choix de développement définiront l’avenir

Je rédige cet avant-propos de chez moi. Les portes du Quartier général du PNUD à New York sont closes, tout comme celles de l’ensemble de nos bureaux à travers le monde, et ce pour la première fois de notre histoire. Mais nous n’avons pas pour autant cessé de travailler. Au cours des trois derniers mois, j’ai pu voir une organisation plus passionnée et dynamique que jamais, alors que nous travaillons à distance avec nos partenaires pour faire face aux répercussions sans précédent de la pandémie mondiale de COVID-19.

A posteriori, on pourrait penser que l’année 2019 s’inscrivait dans une période bien moins complexe.

Mais tout comme la décennie qu’elle a clôturée, 2019 a été une année mouvementée. Ville après ville, des citoyens sont descendus dans les rues pour protester contre les inégalités croissantes, la surcharge des services sociaux, le manque de confiance et la dégradation du climat. Aujourd’hui, quelques mois plus tard seulement, le calme règne dans ces mêmes rues et des milliards de personnes sur la planète ont vu leur vie changer du tout au tout.

La pandémie de COVID-19 a exposé au grand jour les conséquences de la construction de sociétés sur le dos des moins privilégiés, de la faiblesse des systèmes de santé, de filets de sécurité sociale trop fragiles, de la violence à l’égard des femmes et de la fracture numérique. Tout comme les changements climatiques, cette situation prouve – s’il en était encore besoin – que toutes les vies sur Terre sont connectées.

L’année dernière, alors que l’ONU traversait une période de réforme intense, le PNUD n’a pas ménagé ses efforts pour aider les habitants de 170 pays et territoires à travers le monde à se relever et à continuer à avancer. En tant que #NextGenUNDP, nous n’avons eu de cesse de repousser les limites de notre réflexion, notre action, notre investissement et notre gestion pour mener à bien notre Plan stratégique, assoir la stabilité financière du PNUD et rendre l’organisation plus agile et réactive. Aujourd’hui, alors que nous appuyons le système des Nations Unies et aidons les pays à se préparer à la pandémie de COVID-19, à y répondre et à s’en relever, nos investissements s’avèrent payants.

L’analyse approfondie des différents visages que peuvent prendre les inégalités, présentée dans le Rapport sur le développement humain 2019, nous a permis d’aiguiser notre réflexion et notre action, notamment dans le domaine de la protection sociale. Avec neuf sur dix de nos programmes principaux situés dans des pays fragiles ou frappés par des crises et la mise en place d’un nouveau Bureau de réponse aux crises, nous avons approfondi nos partenariats humanitaires et de consolidation de la paix.

Grâce à son Réseau d’Accelerator Labs, établi dans 78 pays en seulement 12 mois, le PNUD peut aujourd’hui faire preuve d’une plus grande créativité dans la recherche de solutions locales face à des situations complexes, et en faire profiter ses pays partenaires et le système des Nations Unies pour le développement au sens large. Le Réseau mondial pour les politiques du PNUD, qui connecte à distance quelque 8 800 spécialistes au sein de l’organisation et plus de 5 000 spécialistes externes, ainsi que sa Stratégie numérique lui ont permis de rester opérationnel et de garder ses portes « ouvertes » ces derniers mois.

En 2019, le PNUD a démontré l’importance des économies d’échelle face aux plus grands défis du développement dans le monde. Notre Promesse climatique en est une illustration. En septembre 2019, nous nous sommes engagés à aider au moins 100 pays à relever le niveau de leurs ambitions climatiques en l’espace d’une année. En février 2020, nous avions déjà atteint notre objectif. Notre collaboration avec le Gouvernement du Bangladesh a permis d’économiser près de deux milliards de jours de travail en permettant un accès numérique aux services publics, tandis qu’au Yémen, le PNUD et la Banque mondiale ont généré plus de 10,7 millions de jours de travail d’urgence et contribué à la stabilisation de l’économie locale.

NextGenUNDP est conçue pour aboutir rapidement à des résultats intégrés à l’échelle requise, que ce soit en période de calme ou de turbulence. Comme toujours, ensemble, nous sommes plus forts.

C’est pourquoi le PNUD mène son action avec passion et détermination, main dans la main avec les autres organismes de l’ONU, sous la direction du coordonnateur résident dans les pays où nous sommes actifs, et avec un éventail toujours plus vaste de partenaires publics et privés.

L’ensemble de nos compétences seront mises à l’épreuve tandis que le monde lutte contre la COVID-19. Le 75e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies cette année devrait, s’il en est besoin, être source d’inspiration. De la conduite de la décolonisation à l’éradication de la variole, l’ONU a fait entrer dans la normalité des choses que nous considérons comme acquises au quotidien.

Le temps est venu d’écrire l’histoire des 75 prochaines années et de baliser le chemin vers l’avenir du développement. Le PNUD est déterminé à en faire un avenir que nous serons fiers de léguer à nos enfants. J’espère que cet aperçu des progrès que nous avons réalisés en 2019 vous encouragera à nous rejoindre.