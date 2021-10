Plus loin pour l’humanité - Rapport annuel sur les résultats de 2020 (Résumé analytique)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE NOUVEAU RAPPORT SUR LES RÉSULTATS ANNUELS D’ÉDUCATION SANS DÉLAI MET EN LUMIÈRE LES ENJEUX CROISSANTS DE L’ÉDUCATION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS VIVANT EN SITUATION D’URGENCE ET DE CRISE AU COURS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

S’appuyant sur son modèle novateur qui a déjà permis de venir en aide à 4,6 millions d’enfants et d’adolescents vivant dans les pires crises humanitaires du monde, Éducation sans délai appelle à des investissements audacieux et immédiats dans l’éducation dans les programmes d’urgence afin d’éviter des pertes irréversibles pour des générations entières.

Genève/New York, le 5 octobre 2021 – En cette Journée mondiale des enseignants, Éducation sans délai (Education Cannot Wait en anglais, ou ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée, a annoncé être venu en aide à plus de 4,6 millions d’enfants et d’adolescents (dont 48 % sont des filles) en soutenant l’accès à une éducation de qualité dans plus de 30 des pires crises humanitaires du monde.

Le rapport du Fonds sur les résultats annuels, intitulé Winning the Human Race (« Plus loin pour l’humanité »), souligne l’importance des investissements consacrés au personnel enseignant et visant à soutenir et à promouvoir des résultats d’apprentissage solides pour les filles et les garçons touchés par les crises. À ce jour, Éducation sans délai a recruté ou soutenu financièrement près de 150 000 enseignants (dont plus de 41 000 femmes) et a fourni des supports pédagogiques individuels à plus de 2,6 millions d’enfants et d’adolescents vivant dans des situations d’urgence et de crise prolongée.

Le soutien d’Éducation sans délai aux interventions d’urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19 a également permis d’aider 29,2 millions supplémentaires de filles et de garçons vulnérables ainsi que 310 000 enseignants vivant dans des situations d’urgence et de crise. Une aide a notamment été apportée aux solutions d’apprentissage à distance et aux divers messages et produits intégrés visant à garantir la poursuite de l’enseignement et à protéger la santé et le bien-être des enfants, des enseignants et des communautés tout au long de la pandémie.

En dépit de ces résultats, le rapport d’Éducation sans délai souligne que la COVID-19 a agi comme un multiplicateur de risques, non seulement en créant de nouveaux enjeux, mais aussi en exacerbant les risques existants encourus par les groupes les plus vulnérables, en particulier les filles ainsi que les enfants et les adolescents en situation de handicap.

« Pour les millions d’enfants et d’adolescents marginalisés déjà victimes de conflits armés, de déplacements forcés, de catastrophes liées aux changements climatiques et de crises prolongées, la COVID-19 a constitué une crise au sein d’une crise », a déclaré Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale. « C’est une génération entière se trouvant déjà dans des situations d’urgence et de crise prolongée qui risque de souffrir d’une perte irréversible. Parmi ces enfants et ces adolescents, quelque 20 millions de filles déplacées, en particulier des adolescentes, sont en danger. Le rapport sur les résultats annuels de 2020 indique comment faire face aux menaces et accroitre nos chances de gagner la course pour l’humanité. Les dirigeants mondiaux doivent redoubler d’efforts et garantir la mise en place d’un financement adéquat afin d’assurer l’éducation de toutes les filles, de tous les enfants et de tous les adolescents bénéficiant de notre soutien collectif. »

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance du secteur de l’éducation. Aujourd’hui plus que jamais, l’éducation joue un rôle crucial pour offrir des possibilités aux générations futures. En effet, elle contribue au relèvement économique, à l’innovation et à la lutte contre les changements climatiques, et sert de filet de sécurité et de bouée de sauvetage aux enfants et aux adolescents vivant dans les régions touchées par les crises.

En même temps, la pandémie a également eu des répercussions négatives sur l’aide publique au développement (APD) et sur le financement de l’aide humanitaire en faveur de l’éducation. Certains pays donateurs ont déjà commencé à réorienter leur budget précédemment consacré à l’aide internationale vers des priorités nationales. Dans le même temps, les besoins de financement en faveur de l’éducation dans le cadre d’appels humanitaires ont considérablement augmenté, passant de 1 milliard de dollars des ÉtatsUnis en 2019 à 1,4 milliard de dollars É.-U. en 2020, et ont ainsi creusé davantage le fossé dans ce secteur.

« La COVID-19 a aggravé les effets des conflits armés, de l’instabilité, des catastrophes liées aux changements climatiques et des déplacements forcés en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, ou encore au Sahel, en Éthiopie et au Venezuela – pour ne nommer que quelques-unes des régions touchées par les crises où Éducation sans délai opère avec ses partenaires en vue de réaliser le droit de chaque fille et de chaque garçon à une éducation sûre et de qualité », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice d’Éducation sans délai. « Nous pouvons gagner la course pour l’humanité à condition que nous soyons prêts à investir et à garantir que ces enfants et ces adolescents aient accès à un cycle de 12 années d’éducation inclusive et de qualité. Il s’agit d’un investissement en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable, de la paix, de notre avenir, des droits humains universels et de notre humanité commune. »

Principales tendances

Si les enfants du monde entier ont presque tous été touchés par les fermetures d’écoles en raison de la pandémie de COVID-19, ceux qui vivent dans les pays les plus pauvres l’ont été de manière disproportionnée, révèle le rapport. Depuis mars 2020, les écoles situées dans les pays en situation de crise – où Éducation sans délai investit en priorité afin qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte – sont restées fermées en moyenne 32 jours de plus que dans les autres pays. Les étudiants du Soudan du Sud, par exemple, ont perdu 16 % de leur temps de scolarisation à l’échelle d’une génération, contre 3 % pour les étudiants des pays européens ou d’Asie centrale.

Le rapport d’Éducation sans délai indique que les pertes d’apprentissage ne feront qu’accentuer le taux d’inégalités d’apprentissage prépandémique, ce qui touchera particulièrement les 53 % d’enfants vivant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui, à l’âge de 10 ans, sont incapables de lire ou de comprendre un texte simple.

Au-delà des risques liés à la pandémie de COVID-19, le rapport souligne également une multiplication des risques pour les enfants et les adolescents vivant déjà dans des situations de crise.

La crise climatique mondiale entraîne des répercussions négatives considérables sur le bien-être et les possibilités en matière d’éducation des enfants et des adolescents : les catastrophes météorologiques, telles que les tempêtes et les inondations, ont ainsi provoqué le déplacement de plus de 30 millions de personnes en 2020. Le consensus scientifique sur le climat indique une augmentation en intensité et en fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui signifie que de plus en plus d’enfants seront en danger.

Lors des catastrophes, les enfants représentent généralement près de la moitié des personnes touchées. Plus de 500 millions d’enfants dans le monde vivent dans des zones où le risque d’inondations est extrêmement élevé, et près de 160 millions vivent dans des régions où le risque de sécheresse atteint un niveau élevé ou extrême.

Les déplacements forcés de personnes, notamment d’enfants, dus aux conflits ont considérablement augmenté en 2020, avec dix pays ayant généré à eux seuls les trois quarts du nombre total de réfugiés dans le monde. En outre, 40,5 millions supplémentaires de personnes ont été déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 2020, en raison, entre autres, de conflits, de changements climatiques, de la pauvreté et de l’insécurité. Il s’agit du nombre le plus élevé qui ait été enregistré à ce jour.

Les écoles continuent d’être la cible d’attaques. Entre 2017 et 2019, il y a eu plus de 11 000 attaques signalées ciblant des écoles, des universités, des étudiants et des membres du personnel enseignant.

Appel à l’action

Depuis sa création en 2016, Éducation sans délai a mobilisé 828,3 millions de dollars É.-U. par l’intermédiaire de son fonds et, a également agit comme levier, de concert avec ses partenaires, pour aligner des programmes aux Programmes pluriannuels de résilience d’ECW dans 10 pays à hauteur de 1 milliard de dollars É.-U.

« La portée de nos réalisations collectives accomplies en coopération avec nos partenaires est incontestable : en moins de cinq ans d’existence, Éducation sans délai a fait ses preuves en obtenant des résultats tangibles. J’appelle tous les dirigeants mondiaux, le secteur privé et notre communauté mondiale à apporter un soutien généreux de toute urgence à Éducation sans délai afin de venir en aide aux millions d’enfants qui risquent d’être laissés pour compte », a déclaré Yasmine Sherif.

Résultats clés (#ECWResults)

Nombre total de bénéficiaires : Les investissements d’Éducation sans délai consacrés aux programmes d’éducation holistique à l’intention des filles et des garçons vivant en situation de crise ont atteint 4,6 millions d’enfants et d’adolescents (dont 48 % de filles), et ont ciblé en priorité ceux qui sont le plus dans le besoin : les réfugiés (38 %), les enfants déplacés (16,4 %), ainsi que les enfants et les adolescents issus des communautés d’accueil et d’autres groupes vulnérables (45,6 %). De plus, des interventions de lutte contre la COVID-19 plus courtes et plus ciblées, orientées sur la poursuite de l’éducation et la protection des enfants et des adolescents contre la pandémie, ont atteint au total 29,2 millions de filles et de garçons au cours de l’année 2020 à elle seule.

Élargissement de l’accès à l’éducation : 96 % des programmes soutenus par Éducation sans délai ont permis d’élargir l’accès à l’éducation des enfants et des adolescents touchés par les crises. En Ouganda, par exemple, le taux brut de scolarisation des enfants réfugiés a augmenté de manière progressive, passant de 72 % en 2017 à 79 % en 2020.

Renforcement de l’équité et de l’égalité des genres : 94 % des programmes soutenus par Éducation sans délai indiquent une meilleure parité des genres dans l’accès à l’éducation. Les filles représentent 48 % de tous les enfants bénéficiaires des investissements d’Éducation sans délai depuis sa création, et 40 % des enseignants recrutés ou ayant reçu un soutien financier de la part d’Éducation sans délai en 2020 étaient des femmes. Le pourcentage d’enfants bénéficiaires en situation de handicap a augmenté, passant de 0,2 % aux débuts du Fonds à 1,3 % en 2020, pour l’ensemble du portefeuille de programmes d’Éducation sans délai.

Renforcement de la continuité et de la pérennité de l’éducation : À la fin 2020, Éducation sans délai avait réussi à atteindre quelque 275 000 enfants (dont 51 % de filles) avec ses interventions en faveur de l’éducation de la petite enfance et de l’enseignement préprimaire. La proportion d’enfants à avoir reçu un enseignement secondaire, sur l’ensemble du portefeuille de programmes d’Éducation sans délai, a augmenté de 9 % en 2019 à 13 % en 2020.

Amélioration de l’apprentissage et des compétences : Depuis la création d’Éducation sans délai, près de 70 000 enseignants (dont 48 % de femmes) ont été formés dans le cadre de la programmation ordinaire (en dehors de la programmation consacrée à la lutte contre la COVID-19). Au total, 2,6 millions de supports d’enseignement et d’apprentissage ont été fournis aux enfants et aux adolescents (dont 47 % aux filles). L’évaluation des effets sur l’apprentissage s’est également vu renforcer grâce à un nombre croissant de subventions allouées par Éducation sans délai.

Environnement d’apprentissage sûr et protecteur : En 2020, les partenaires d’Éducation sans délai ont amélioré l’accès à l’eau et aux installations sanitaires au sein de 2 225 espaces d’apprentissage et ont apporté des solutions sûres en matière de transport scolaire à 3 100 enfants. En 2020, des interventions à distance relatives à la santé mentale et au soutien psychosocial (SMSPS) ont été menées auprès des enfants, des enseignants et des personnes s’occupant d’enfants, et plus de 19 500 enseignants (dont 54 % de femmes) ont été formés en matière de SMSPS. Les investissements d’Éducation sans délai ont permis d’assurer le déploiement de programmes d’alimentation scolaire au Tchad, en République démocratique du Congo et dans la région du Sahel.

###

Note aux rédactions

À propos d’Éducation sans délai : Éducation sans délai est le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée. Nous soutenons l’éducation de qualité pour les filles et les garçons réfugiés, déplacés et touchés par des crises, pour que nul ne soit laissé pour compte. Éducation sans délai s’appuie sur un système multilatéral pour augmenter la vitesse des interventions dans les situations de crise et connecter les interventions de secours immédiat et à long terme dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. Éducation sans délai travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des donateurs publics et privés, des organismes des Nations Unies, des organisations de la société civile, ainsi que d’autres acteurs des secteurs de l’humanitaire et de l’aide au développement afin de gagner en efficacité et décloisonner les interventions. Éducation sans délai lance un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé afin d’obtenir un soutien plus important et de venir ainsi en aide à davantage d’enfants et d’adolescents vulnérables. Éducation sans délai est administré en vertu des règles et procédures régissant la gestion des ressources financières, humaines et administratives de l’UNICEF, tandis que les opérations sont menées par la structure de gouvernance indépendante du Fonds.

Retrouvez Éducation sans délai sur Twitter : @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Pour de plus amples informations, consultez : www.educationcannotwait.org

Relations presse :

Anouk Desgroseilliers : adesgroseilliers@un-ecw.org, +1 917 640 6820

Kent Page : kpage@unicef.org, +1 917 302 1735

Pour toute autre demande : info@un-ecw.org