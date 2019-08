Plus jamais négligées, les pays vont vers l'élimination de 20 maladies tropicales

Après huit ans de cheminement à travers une feuille de route mondiale et quatre ans à travers une stratégie régionale pour éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique, les délégués se sont réunis lors d'un événement parallèle en soirée pour valider le travail qui avait été fait et convenir des nouvelles directions à prendre.

Les maladies tropicales négligées ont mérité leur nom parce qu'elles étaient relativement inconnues et ignorées pendant des décennies. Elles peuvent néanmoins être destructrices, car elles demeurent une menace pour la santé de près de 600 millions de personnes en Afrique. Les pays de la Région africaine de l'OMS supportent environ la moitié du fardeau mondial des maladies tropicales négligées.

Dans le cadre de la feuille de route, le Programme spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées (ESPEN) a été créé en 2016 pour aider à coordonner les efforts des gouvernements, des organisations de santé et de développement, des donateurs et des entreprises privées pour éradiquer les maladies tropicales négligées.

Le partenariat ESPEN est reconnu pour avoir produit des résultats remarquables en vue d'accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées en atteignant des communautés jamais atteintes auparavant par l'administration de masse de médicaments grâce à une meilleure gestion de la chaîne logistique.

Le travail a porté ses fruits. Le Togo a annoncé l'élimination de la filariose lymphatique en 2017, tandis que le Ghana a éliminé le trachome en 2018. Le Kenya est devenu le 41ème pays de la Région africaine de l'OMS à être certifié indemne de la dracunculose. La lèpre a presque été éliminée en tant que problème de santé publique et le continent est en voie d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine d'ici 2020.

"Ces résultats nous montrent ce que nous pouvons accomplir ensemble - en tant que techniciens de santé, partenaires et agents de santé communautaires s'efforçant collectivement de soutenir et de protéger les membres les plus vulnérables de nos communautés ", a souligné le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans ses commentaires pour clore cet évènement parallèle.

Elle a souligné que la transparence, le partage des données et la responsabilisation étaient les principaux facteurs de réussite. Elle a rappelé aux délégués que l'élimination des maladies tropicales négligées est essentielle à la réalisation des objectifs du développement durable.

Le Dr Moeti a noté que le cadre stratégique pour guider les actions conjointes de 2021 à 2025 éclairera l'élaboration de la feuille de route mondiale 2030 qui accompagnera l'exécution des programmes concernant 20 maladies tropicales négligées, tout en servant d'outil de plaidoyer pour encourager la communauté mondiale à s'engager de manière continue à les éradiquer.

"Je suis persuadée que d'autres pays d'Afrique atteindront bientôt des résultats similaires", a-t-elle dit, faisant référence aux succès des pays mentionnés précédemment.