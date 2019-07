Plus de 63.000 migrants ont reçu une aide au retour volontaire de l’OIM en 2018

En 2018, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a aidé 63.316 migrants à rentrer chez eux, par le biais de ses programmes de retour volontaire et de réintégration.

Selon un document de l’OIM relatant les points saillants de 2018 sur le retour et la réintégration des migrants, ce chiffre représente une diminution de 12% par rapport à 2017. « Comme l’année précédente, cette tendance indique toujours un retour à la normale, après l’aide d’un nombre exceptionnellement élevé de bénéficiaires de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse en 2016 », a déclaré Joel Millman, porte-parole de l’OIM lors d’un point de presse ce vendredi à Genève.

Sur les 63.316 migrants assistés l’année dernière, près de la moitié – 30.919 personnes, soit 49% de tous les bénéficiaires du programme - ont été aidés par l’OIM dans seulement deux pays, l’Allemagne et le Niger, avec chacune environ 15.000 migrants. Les autres pays envoyant un grand nombre de bénéficiaires chez eux sont incluent la Grèce (4.968 migrants), l’Autriche (3.469), Djibouti (3.392), la Belgique (2.795), les Pays-Bas (2.149), le Maroc (1.508), la Turquie (1.494) et l’Italie (958).

Plus largement, l’année 2018 a confirmé d’autres tendances clés, telles qu’une augmentation des retours volontaires assistés de régions hors de l’EEE et de la Suisse, en particulier en Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi qu’une augmentation de la charge de travail pour l’aide aux migrants en situation de vulnérabilité dans le monde.

Les Iraquiens, premier contingent des retours

Parmi les personnes qui ont choisi de rentrer chez elles, les Iraquiens constituaient le plus important contingent en 2018, avec 5.661 rapatriés, suivis de la Guinée (5.088), de l’Éthiopie (4.792), du Mali (4.042), de la Géorgie (2.681), de l’Afghanistan (2.232), de l’Albanie (2.167), la Russie (1.952), l’Ukraine (1.901) et la Côte d’Ivoire (1.834). Par ailleurs, 65 bureaux nationaux de l’OIM dans les pays d’accueil ou de transit ont fourni des services de conseil liés à la réintégration à 18.274 bénéficiaires avant leur départ.

Parallèlement, les bureaux de l’OIM situés dans 64 pays d’origine ont fourni des conseils en matière de réintégration à 41.461 bénéficiaires à leur retour. « 2018 a été une année particulièrement riche en événements dans le domaine des migrations, notamment le retour et la réintégration », a déclaré Anh Nguyen, chef de la Division de la protection et de l’assistance des migrants à l’OIM. « Cette publication est essentielle pour mettre en évidence les tendances et les initiatives mondiales entreprises par l’OIM et ses partenaires du monde entier afin de garantir que le retour se déroule de manière sûre et digne et que la réintégration soit durable », a-t-il ajouté.

Les programmes de retour et d’intégration de l’OM aident les migrants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rester dans leur pays d’accueil à rentrer dans leur pays d’origine. Parallèlement, les bureaux de pays de l’agence onusienne dans le monde entier encouragent la réintégration durable des migrants par le biais de conseils de réintégration (avant le départ ou à l’arrivée), d’une orientation, d’une aide individuelle à la réintégration ainsi que collective et communautaire.