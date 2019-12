Plus de 300 enfants et adolescents meurent chaque jour de causes liées au sida

Seule la moitié des enfants vivant avec le VIH ont accès aux traitements vitaux – UNICEF

NEW YORK/JOHANNESBOURG, le 26 novembre 2019 – Quelque 320 enfants et adolescents sont morts chaque jour en 2018 de causes liées au sida, soit 13 par heure, d’après un panorama mondial des enfants, du VIH et du sida publié ce jour par l’UNICEF.

Ces décès s’expliquent principalement par le faible accès aux traitements antirétroviraux, outre des efforts de prévention restreints, seuls 54 % des enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH en 2018 – soit 790 000 enfants – ayant reçu un traitement antirétroviral vital.

« De grands progrès sont sur le point d’être réalisés à l’échelle mondiale contre le VIH et le sida, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore. « Les programmes de dépistage et de traitement des enfants et des adolescents – et l’importance qu’on leur accorde – sont une question de vie ou de mort, et pour eux, nous devons choisir la vie. »

Les données font apparaître de profondes disparités entre régions pour ce qui est de l’accès aux traitements des enfants vivant avec le VIH. Cet accès est le plus élevé en Asie du Sud (91 %). Viennent ensuite le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (73 %), l’Afrique de l’Est et australe (61 %), l’Asie de l’Est et le Pacifique (61 %), l’Amérique latine et les Caraïbes (46 %) et l’Afrique de l’Ouest et centrale (28 %).

L’accès des mères au traitement antirétroviral qui permet d’empêcher la transmission du virus à leur enfant a augmenté à l’échelle mondiale pour atteindre 82 %, contre 44 % il y a moins de 10 ans, d’après le rapport. Les disparités entre régions subsistent cependant, l’Afrique de l’Est et australe ayant le taux de couverture le plus élevé (92 %). Viennent ensuite l’Amérique latine et les Caraïbes (79 %), l’Afrique de l’Ouest et centrale (59 %), l’Asie du Sud (56 %), l’Asie de l’Est et le Pacifique (55 %) et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (53 %).

« Bien qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir, donner à de plus en plus de femmes enceintes un traitement antirétroviral visant à prévenir la transmission de la mère à l’enfant a contribué à éviter environ 2 millions de nouveaux cas de VIH et le décès de plus d’un million d’enfants de moins de 5 ans », explique H. Fore. « Nous devons obtenir des progrès comparables en matière de traitement pédiatrique. Combler cet écart entre les enfants et leur mère permettrait d’accroître considérablement la qualité et l’espérance de vie des enfants infectés par le VIH. »

Parmi les autres données figurant dans le rapport :

En 2018, environ 160 000 enfants de 0 à 9 ans ont contracté le VIH, portant à 1,1 million le nombre total d’enfants de cette tranche d’âge vivant avec le VIH. 89 000 enfants de moins de 5 ans ont été infectés pendant la grossesse ou l’accouchement et 76 000, pendant l’allaitement maternel, en 2018. 140 000 adolescentes ont contracté le VIH en 2018, contre 50 000 adolescents.

Pour mettre fin à la menace de santé publique que constitue le VIH/sida pour les générations à venir, l’UNICEF appelle les gouvernements et partenaires à :

Améliorer les données relatives au dépistage du VIH chez les enfants et adolescents et à leur traitement, afin de mieux répondre aux besoins de cette population vulnérable ;

Investir dans des interventions efficaces et novatrices et les mettre en œuvre pour combler d’urgence les disparités durables en matière de dépistage et de traitement dont pâtissent les enfants et les adolescents vivant avec le VIH.

« Ne pas dépister le VIH chez tous les enfants menacés et ne pas le traiter ont un coût qui se mesure par la vie et l’avenir des enfants – un coût qu’aucune société ne peut se permettre de subir. Les programmes de lutte contre le VIH doivent bénéficier des fonds et du matériel nécessaires pour préserver, protéger et améliorer la qualité de vie des enfants, pendant leurs deux premières décennies de vie », a déclaré H. Fore.

