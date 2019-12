Plus de 140 000 décès dans le monde dus à la rougeole en 2018

Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus à risques de complications mortelles mettent en garde les organismes de santé.

New York, le 5 décembre 2019 - Plus de 140 000 personnes partout dans le monde sont mortes de la rougeole en 2018, selon de nouvelles estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre américain du contrôle et de la prévention des maladies (CDC). Ces décès sont survenus alors que le nombre de cas de rougeole explosait dans le monde entier, avec des foyers dévastateurs dans toutes les régions.

La plupart des décès concernaient des enfants de moins de 5 ans. Les bébés et les très jeunes enfants sont les plus exposés au risque d'infection par la rougeole, avec des complications potentielles comme la pneumonie et l'encéphalite, ainsi qu'une incapacité permanente - dommages permanents au cerveau, cécité ou perte auditive.

Des données récemment publiées montrent que la contraction du virus de la rougeole peut avoir d'autres effets à long terme sur la santé, le virus endommageant la mémoire du système immunitaire pendant des mois, voire des années après l'infection. Cette « amnésie immunitaire » rend les survivants vulnérables à d'autres maladies potentiellement mortelles, comme la grippe ou la diarrhée aiguë, en s’attaquant aux défenses immunitaires de l'organisme.

« Le fait qu'un enfant meure d'une maladie évitable par la vaccination comme la rougeole est un véritable scandale et un échec collectif quant à la protection des enfants les plus vulnérables du monde ", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. « Pour sauver des vies, nous devons faire en sorte que chacun puisse bénéficier des vaccins - ce qui signifie investir dans la vaccination et des soins de santé de qualité comme un droit pour tous. »

La rougeole peut être évitée par la vaccination. Toutefois, les taux de vaccination dans le monde stagnent depuis près d'une décennie. L'OMS et UNICEF estiment que 86 % des enfants dans le monde ont reçu la première dose du vaccin contre la rougeole par l'intermédiaire des services de vaccination systématique de leur pays en 2018, et moins de 70 % ont reçu la deuxième dose recommandée.

Dans le monde entier, la couverture vaccinale contre la rougeole n'est pas suffisante pour prévenir les épidémies. L'OMS recommande qu'une couverture vaccinale de 95 % avec deux doses de vaccin contre la rougeole soit nécessaire dans chaque pays et dans toutes les communautés pour protéger les populations de la maladie.

Les pays les plus pauvres sont les plus durement touchés, mais la rougeole reste un énorme défi mondial

Estimant le nombre total de cas et de décès dans le monde et par région, le rapport constate que les pires conséquences de la rougeole concernent l’Afrique subsaharienne, où de nombreux enfants ont été privés de vaccination.

En 2018, les pays les plus touchés – les pays ayant le taux d'incidence le plus élevé de la maladie - étaient la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, Madagascar, la Somalie et l'Ukraine. Ces cinq pays représentaient près de la moitié des cas de rougeole dans le monde.

« Nous disposons d'un vaccin contre la rougeole sûr et efficace depuis plus de 50 ans », a déclaré le Dr Robert Linkins, chef de la Direction du contrôle accéléré des maladies et de la surveillance des maladies évitables par la vaccination au CDC et président de l'Initiative rougeole et rubéole. « Ces estimations nous rappellent que chaque enfant, partout dans le monde, a besoin - et mérite - ce vaccin qui sauve des vies. Nous devons renverser cette tendance et arrêter ces décès évitables en améliorant l'accès au vaccin contre la rougeole et la couverture vaccinale. »

Si les pays les plus pauvres ont été les plus touchés, certains pays plus riches ont également été confrontés à des flambées de rougeole, qui ont eu des répercussions importantes sur la santé de la population.

Cette année, les États-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas en 25 ans, tandis que quatre pays d'Europe – l'Albanie, la Tchécoslovaquie, la Grèce et le Royaume-Uni – ont perdu leur statut d'élimination de la rougeole en 2018 à la suite de flambées prolongées de cette maladie. Cela se produit si la rougeole revient dans un pays après avoir été déclarée éliminée, et si la transmission se poursuit sans interruption dans le pays pendant plus d'un an.

L'investissement et l'engagement sont nécessaires pour assurer une riposte efficace contre la rougeole

L'Initiative contre la rougeole et la rubéole (M&RI) - qui comprend la Croix-Rouge américaine, les CDC, UNICEF, la Fondation pour les Nations Unies et l'OMS - ainsi que Gavi, la Vaccine Alliance, aident les pays à faire face aux épidémies de rougeole, notamment par des campagnes de vaccination d'urgence.

En plus de la vaccination rapide contre la rougeole, l'intervention en cas d'éclosion comprend également des efforts pour réduire le risque de décès par un traitement rapide, en particulier pour les complications connexes comme la pneumonie. Avec ses partenaires, l'OMS apporte donc son soutien aux pays pour les aider à gérer les cas, notamment en formant les agents de santé à la prise en charge efficace des enfants souffrant des effets de la maladie.

Au-delà de l'intervention en cas d'épidémie, il est urgent que les pays et la communauté sanitaire mondiale continuent d'investir dans des programmes nationaux de vaccination et de surveillance des maladies de haute qualité, ce qui permet de détecter rapidement les flambées de rougeole et d'y mettre fin avant que des vies soient perdues.

« C'est une tragédie que le monde assiste à une augmentation rapide du nombre de cas et de décès dus à une maladie facilement évitable grâce à un vaccin », a déclaré le Dr Seth Berkley, PDG de Gavi, la Vaccine Alliance. « Si l'hésitation et la méfiance sont des défis à relever, les plus grandes flambées de rougeole ont frappé des pays où les systèmes de vaccination et de santé de routine sont faibles. Nous devons faire mieux pour atteindre les plus vulnérables, et ce sera l'une des priorités fondamentales de la prochaine période de cinq ans de Gavi. »

Au cours des 18 dernières années, on estime que la vaccination contre la rougeole à elle seule a sauvé plus de 23 millions de vies.

L'Initiative contre la rougeole et la rubéole

M&RI est un partenariat mondial fondé par la Croix-Rouge américaine, les CDC, la Fondation pour les Nations unies, UNICEF et l'OMS, qui s'est engagé à créer et à maintenir un monde sans rougeole, rubéole et syndrome de rubéole congénitale. Fondée en 2001, l'Initiative a permis de vacciner plus de 2,9 milliards d'enfants et de sauver plus de 21 millions de vies en augmentant la couverture vaccinale, en améliorant la réponse aux maladies, le suivi et l'évaluation et en renforçant la confiance du public et la demande de vaccination.

« Nous sommes alarmés par l'augmentation de la rougeole aux États-Unis et dans le monde, mais il y a de l'espoir », a déclaré Gail McGovern, présidente et directrice générale de la Croix-Rouge américaine*. « Les épidémies de rougeole sont entièrement évitables grâce à des systèmes solides qui garantissent qu'aucun enfant ne manque un vaccin salvateur. »*

« Le nombre inacceptable d'enfants tués l'année dernière par une maladie totalement évitable prouve que la rougeole, où qu'elle soit, est une menace pour les enfants du monde entier », a déclaré Henrietta Fore, directrice générale d'UNICEF. « Lorsque des enfants ne sont pas systématiquement vaccinés des communautés entières sont en danger. Nous le constatons encore aujourd'hui dans des endroits reculés comme en République démocratique du Congo, où la rougeole a tué plus de 4 500 enfants de moins de cinq ans, seulement cette année, ou au Samoa, où une épidémie de rougeole qui s'étend rapidement a rendu de nombreux enfants malades et dans l'impossibilité d'aller à l'école ».

« Ces dernières données montrent que nous reculons malheureusement dans nos progrès contre une maladie facilement évitable : la rougeole », confirme Kathy Calvin, présidente et directrice générale de la Fondation pour les Nations unies. « Mais nous pouvons renverser la vapeur contre ces flambées grâce à une action collective, à un engagement politique ferme et à la réduction des déficits de financement critiques. Travailler ensemble fonctionne - c'est le seul moyen d'atteindre tout le monde, partout dans le monde, avec des vaccins et des services qui sauvent des vies et, plus largement, d'atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. »

Notes aux rédactions :

« Progress Toward Regional Measles Elimination - Worldwide, 2000-2017 » est une publication conjointe de l'OMS et de la CDC. Elle est publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS et dans le Rapport hebdomadaire de la morbidité et de la mortalité de la CDC.

L'élimination de la rougeole se définit comme l'absence de transmission endémique du virus de la rougeole dans une région ou une autre zone géographique définie pendant plus de 12 mois. Inversement, un pays n'est plus considéré comme indemne de rougeole si le virus revient et que la transmission se poursuit sans interruption pendant plus d'un an.

Au sujet des estimations

Ces estimations sont le résultat d'une modélisation statistique entreprise par l'OMS. Chaque année, le modèle est ajusté pour l'ensemble de la série chronologique - de 2000 à l'année en cours. La modélisation de cette année montre qu'il y a eu 9 769 400 cas estimés de rougeole et 142 300 décès connexes dans le monde en 2018, en baisse par rapport à 28 219 100 cas et 535 600 décès en 2000. En 2017, il y a eu 7 585 900 cas et 124 000 décès estimés.

Par région en 2018, l'OMS estime que dans la région africaine, il y a eu 1 759 000 cas au total et 52 600 décès ; dans la région des Amériques, 83 500 cas ; dans la région de la Méditerranée orientale, 2 852 700 cas et 49 000 décès ; dans la région européenne, 861 800 cas et 200 décès; en Asie du Sud-Est, 3 803 800 cas et 39 100 décès et dans le Pacifique occidental, 408 400 cas et 1 300 décès.

Bien que les estimations fournissent une indication utile des répercussions de la rougeole et des tendances à long terme, les cas signalés fournissent des renseignements et des comparaisons en temps réel. Au total, 353 236 cas ont été signalés à l'OMS en 2018. En 2019, à la mi-novembre, plus de 413 000 cas avaient déjà été signalés dans le monde, avec 250 000 cas supplémentaires en RDC (selon leur système national), soit trois fois plus qu'à la même période en 2018.

