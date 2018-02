Plus de 1.200 décès d’enfants migrants enregistrés depuis 2014 - OIM

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 1.202 décès d’enfants migrants depuis 2014 dans le cadre de son ‘Projet sur les migrants disparus’.*L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 1.202 décès d’enfants migrants depuis 2014 dans le cadre de son ‘Projet sur les migrants disparus’.

« Nous sommes conscients qu’il y a de plus en plus d’enfants sur le chemin de l’exil et que beaucoup d’entre eux sont confrontés à des risques importants pendant leur voyage », a déclaré Frank Laczko, le Directeur du Centre d’analyse des données migratoires mondiales de l’OIM.

Selon ce bureau de l’OIM basé à Berlin, ces 1.202 décès de mineurs représentent moins de 5% du nombre total de décès de migrants enregistrés au cours de cette période. Mais le chiffre réel devrait être beaucoup plus élevé, étant donné qu’environ 12,5% de tous les migrants ont moins de 18 ans et que le nombre d’enfants qui migrent dans le monde a augmenté ces dernières années.

« Dans seulement 40% des cas où nous enregistrons un décès de migrant, nous sommes en mesure d’estimer l’âge de la personne décédée. Il est extrêmement difficile de trouver des données statistiques ventilées par âge », a expliqué M. Laczko. Sur les 1.202 enfants migrants décédés et recensés par l’OIM, leur âge n’est répertorié que dans 21% des cas.

Le Projet sur les migrants disparus a enregistré la mort de 137 enfants qui migraient en Afrique, 20 à la frontière américano-mexicaine et 18 en Europe.

68 enfants migrants sont décédés des suites d’un accident ou d’une asphyxie lors d’un transport en véhicule ; 50 en raison de l’exposition à des environnements difficiles au cours de leurs voyages ; 35 à la suite à des violences ; et 23 en raison de la maladie et du manque d’accès aux médicaments.

Près de 803 enfants enregistrés dans la base de données du Projet de l’OIM sur les migrants disparus sont originaires d’Asie, notamment du Moyen-Orient, tandis que 171 sont des ressortissants africains. Soixante et un venaient des Amériques, alors que l’origine des 167 autres enfants ne pouvait être déterminée.

Près de la moitié des enfants migrants décédés ont péri en Méditerranée

Le plus grand nombre de décès d’enfants est dû à la noyade. Sur les 1.202 enfants décédés recensés, l’OIM relève que 681 d’entre eux ont perdu la vie dans les eaux, notamment en mer Méditerranée ou dans la Baie du Bengale.

Près de la moitié de ces enfants décédés depuis 2014 ont péri en mer Méditerranée alors qu’ils essayaient de rejoindre l’Europe.

Les enfants sont nombreux à emprunter la route migratoire entre l’Afrique et l’Europe. Un quart du million de migrants arrivés par mer en Italie et en Grèce en 2015 étaient âgés de moins de 18 ans. Dans le cas de l’Italie, 72% de ces mineurs n’étaient pas accompagnés.

Pendant les six premières semaines de 2018, 8.407 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par voie maritime. A la même période en 2017, ils étaient 12.430 à aborder les côtes européennes. Le nombre total de décès en mer Méditerranée depuis le début de l’année s’élève désormais à 404, contre 261 à la même période l’an dernier.