Plus d’1 million d’euros collectés pour transformer la médecine humanitaire

La soirée de collecte « Les nouveaux humanitaires, au cœur du terrain », s’est tenue à Paris, New York et Dakar, avec le soutien des comités de campagne Afrique, Europe et Etats-Unis.

Le 7 décembre dernier s’est tenue la soirée annuelle de collecte d’ALIMA (The Alliance for International Medical Action) en simultané de Paris, au Palais de Tokyo, de New York, à l’Africa Center, et de Dakar, à l’hôtel Pullman, afin de clôturer la campagne de levée de fonds « Transformer la médecine humanitaire ». L’événement était également accessible en ligne.

3 fonds et 1,1 million d’euros levés en une soirée

Cet événement conclut avec brio la campagne de levée de fonds « Transformer la Médecine humanitaire », qui a réalisé son objectif de lever 10 millions d’euros en 5 ans afin de soutenir 3 fonds prioritaires :

La réponse aux urgences

La recherche & l’innovation

La formation des talents humanitaires

Grâce aux grands donateurs, entreprises et fondations mobilisés, 1,1 million d’ euros ont été collectés pendant la soirée sur les 3 continents.

Serge Morelli, coprésident du comité Europe s’est félicité : « En atteignant l‘objectif de collecte de 10 millions d’euros de dons privés sur 5 ans, ALIMA témoigne de la solidité de son approche. L’adhésion de nombreux grands donateurs sur trois continents à un modèle unique de transformation de la médecine humanitaire encourage les équipes sur le terrain à accentuer leurs efforts au service des populations les plus vulnérables. »

Au coeur du terrain : une expérience immersive inédite

A travers une expérience immersive, les invités sur place et en en ligne ont été embarqués au cœur du terrain, à la rencontre des équipes ALIMA à l’hôpital de N’djaména au Tchad. Les spectateurs ont ainsi été plongés dans le quotidien des équipes, qui, en partenariat avec l’ONG locale Alerte Santé, prennent en charge les enfants malnutris aigus sévères de moins de 5 ans.

Voir le replay de l’évènement

Pour soutenir nos actions de lutte contre la malnutrition au Sahel, FAITES UN DON

Un nouveau partenariat privé avec CFAO

La soirée fut par ailleurs l’occasion d’annoncer le partenariat pluriannuel conclu avec le groupe CFAO, qui s’engage aux côtés d’ALIMA pour trois ans :

« CFAO et ALIMA partagent la conviction forte que le développement du continent se fera par la santé, en s’appuyant sur les forces locales. C’est cet intérêt commun pour l’Afrique, la santé et la mobilisation des talents du continent qui fait que nous avons pu bâtir un partenariat structurant autour de nos fonds de réponse aux urgences et de formation des talents humanitaires », déclare Docteur Moumouni Kinda, Directeur général d’ALIMA.

Prochain objectif : 25 millions d’ici 2025

Malgré le travail considérable accompli sur le terrain, de nombreux défis restent à relever. Il est primordial de continuer à lutter contre la malnutrition infantile, s’attaquer aux maladies émergentes et aux épidémies, tout en allant plus loin dans la localisation de l’aide. Afin de répondre à ces défis, ALIMA lancera dès 2022, une nouvelle campagne visant à lever 25 millions d’euros en 5 ans.

1,1 million d’euros : cela a été possible grâce à l’incroyable soutien de nos trois comités de campagne Europe (co-présidé par Tidjane Dème & Serge Morelli), Afrique (co-présidé par Madjiguène Sock & Tidjane Dème) et Amérique du Nord (présidé par Pierre Crémieux), en partenariat avec la Fondation ALIMA. Nous remercions également nos généreux donateurs et partenaires : Obo, Résonance, Enibas Productions, le Domaine Faiveley, Pierre Thiam, Novelty, AMP Visual, Letsee, Merveilleuse Identité, Captain Prod, Fleur de Mets, Pullman Teranga et Solaris.