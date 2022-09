Plans et politiques de riposte et de relance liés à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sous l’angle du droit au développement au niveau national - Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement, Saad Alfarargi (A/HRC/51/30)

Conseil des droits de l’homme

Cinquante et unième session

12 septembre-7 octobre 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, soumis au Conseil des droits de l’homme en application de ses résolutions 33/14 et 42/23, le Rapporteur spécial sur le droit au développement, Saad Alfarargi, examine les mesures prises pour faire face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et pour s’en relever sous l’angle du droit au développement au niveau national, met en lumière les bonnes pratiques dans ce domaine et passe en revue les difficultés à surmonter pour assurer la participation effective des titulaires de droits. Le Rapporteur spécial conclut son rapport en formulant des recommandations relatives à l’intégration du droit au développement dans les plans mis en place.

I. Activités du Rapporteur spécial

1. Le présent rapport, soumis au Conseil des droits de l’homme en application de ses résolutions 33/14 et 42/23, rend compte des activités menées par le Rapporteur spécial sur le droit au développement depuis septembre 2021.

2. En octobre 2021, le Rapporteur spécial a présenté un rapport thématique à l’Assemblée générale2 , dans lequel il étudiait les liens entre le droit au développement et les changements climatiques sur le plan international. Il y relevait les difficultés auxquelles les pays en développement continuaient de se heurter en raison d’un manque de participation, d’accès à l’information, de mécanismes d’établissement des responsabilités et de recours, de financements et de technologies. Le Rapporteur spécial estime qu’il doit être possible d’opérer une transition juste en passant de l’économie carbonée à une économie fondée sur le développement durable, la protection des droits de l’homme et le principe selon lequel personne ne doit être laissé de côté. Cet avenir ne peut être atteint que si l’on envisage l’Accord de Paris sous l’angle du droit au développement et de l’équité entre le monde du Nord et celui du Sud, c’est-à-dire un contexte dans lequel le Nord aide le Sud à construire une économie résiliente face aux changements climatiques. Dans ce type d’économie, les pays en développement devront bénéficier d’importants financements pour être en mesure de s’adapter aux changements climatiques et devenir ainsi des partenaires égaux dans l’action menée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a également formulé des recommandations pratiques sur les moyens de relever les défis liés aux changements climatiques dans quatre grands domaines : coopération internationale ; participation et accès à l’information ; établissement des responsabilités et voies de recours ; obligations financières en matière d’aide à la lutte contre les changements climatiques.

3. En octobre 2021, le Rapporteur spécial a également publié une note d’orientation sur l’action climatique et le droit au développement, qui contient un récapitulatif de ses recommandations et dans laquelle il invite tous les pays participant à la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à Glasgow (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) du 31 octobre au 12 novembre 2021 à tenir compte de ces recommandations dans leur prise de décisions.

4. Le 14 octobre 2021, le Rapporteur spécial, ainsi que cinq autres titulaires de mandat, ont adressé au total 44 lettres aux États membres du Groupe des Sept (G7) et du Groupe des Vingt (G20), à l’Union européenne et à l’Organisation mondiale du commerce, ainsi qu’aux représentants des sociétés pharmaceutiques qui produisaient déjà ou s’apprêtaient à produire des vaccins contre la COVID-19 et à leurs États d’origine. Dans ces lettres, ils lançaient un appel en faveur d’une action collective urgente visant à garantir un accès égal et universel aux vaccins contre la COVID-19.

5. Le 3 novembre 2021, le Rapporteur spécial a participé à la quatrième session du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement.

6. Le 4 décembre 2021, à l’occasion du trente-cinquième anniversaire de l’adoption de la Déclaration sur le droit au développement, le Rapporteur spécial a fait une déclaration publique à laquelle se sont joints 27 membres du Mécanisme d’experts ou titulaires de mandat au titre des procédures spéciales pour plaider en faveur de la réalisation rapide des engagements pris par les pays à la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies.

7. Dans ses résolutions 33/14, établissant le mandat du Rapporteur spécial, et 42/23, prorogeant ce mandat, le Conseil des droits de l’homme a prié le Rapporteur spécial de contribuer aux travaux du Groupe de travail sur le droit au développement et de lui faire part. de son point de vue sur ces travaux. Le Rapporteur spécial a tenu avec les membres du Groupe de travail durant la vingt-deuxième session du Groupe, le 22 novembre 2021, et sa vingt-troisième session, le 16 mai 2022, un dialogue au cours duquel il a présenté les travaux qu’il prévoyait de mener et pris part à des débats sur la réalisation du droit au développement.

Dans le cadre de ces échanges, il a en outre souligné les enjeux et les perspectives à prendre en considération par le Groupe de travail dans le cadre des négociations sur le projet d’instrument juridiquement contraignant concernant le droit au développement, encouragé les États Membres à engager un dialogue constructif à ce sujet et pris note des nombreux aspects positifs du projet.

8. Le Rapporteur spécial a participé à plusieurs manifestations en ligne en rapport avec le droit au développement, notamment à deux discussions informelles organisées par le Mouvement des pays non alignés en octobre 2021 et avril 2022. Il a également participé à la première Assemblée citoyenne mondiale, qui s’est tenue en octobre 2021 à l’occasion de la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et à une conférence organisée en décembre 2021 par la Commission nationale des droits de l’homme du Mexique sur les enjeux et perspectives dans la réalisation du droit humain au développement. En avril 2022, le Rapporteur spécial a fait une déclaration au Forum de la société civile de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), au cours d’une séance consacrée à la stratégie du FMI sur les questions de genre ; il a participé à une manifestation en ligne organisée en marge du forum du Conseil économique et social sur le suivi du financement du développement, intitulée « Filling the private finance regulatory gap: moving beyond the de-risking State » (Combler le vide réglementaire dans le domaine des financements privés en abandonnant la stratégie de réduction du risque mise en œuvre par les États), et a pris part à la réunion sur le droit à la science tenue dans le cadre des Dialogues de Genève sur les droits de l’homme, organisés par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

9. En juillet 2022, le Rapporteur spécial participera au forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui est la principale instance de l’ONU consacrée au suivi et à l’examen de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.