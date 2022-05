Plan stratégique du PAM pour 2022-2025

Résumé

Le monde est plus complexe et instable aujourd’hui qu’il y a cinq ans. La faim gagne du terrain, 270 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë, et le fardeau de la malnutrition reste immense au niveau mondial. Les nouvelles guerres, les conflits qui ne trouvent pas de règlement, la crise climatique mondiale et les chocs économiques récurrents – notamment les bouleversements économiques causés par la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) – alimentent cette spirale descendante. Le coup d’arrêt porté à l’éradication de la pauvreté, le creusement des inégalités et la hausse vertigineuse du nombre de personnes déplacées contre leur gré viennent assombrir ce tableau déjà peu réjouissant.

Le PAM est confronté au problème d’un monde qui, loin de se rapprocher de l’objectif Faim zéro, s’en éloigne. Parce qu’elles amplifient les répercussions des chocs et des facteurs de perturbation, les vulnérabilités structurelles – déficits dans des domaines clés du développement et systèmes alimentaires non durables – sont autant d’obstacles majeurs qui s’opposent à l’inversion de cette tendance. Les cloisonnements organisationnels, l’absence de moyens d’agir des communautés et d’autres entraves à une accélération de l’action exacerbent la situation. En outre, la riposte coûteuse du monde face à la pandémie de COVID-19 réduit les ressources disponibles pour élargir et étendre l’assistance et le soutien aux personnes les plus démunies. Pourtant, tout n’est pas perdu; outre les possibilités qu’offrent la présence du PAM au niveau mondial, ses capacités et son habileté à atteindre les coins les plus reculés et les plus fragiles du monde, des tendances prometteuses et innovantes se dessinent qui peuvent être exploitées pour faire bouger les lignes.

Qui plus est, le contexte opérationnel – dominé par un engagement renouvelé en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la réforme de l’Organisation des Nations Unies, la résolution 2417 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et le Programme d’action pour l’humanité – place le PAM et ses partenaires en bonne position pour renverser le cours des choses et faire reculer la faim.

Le Plan stratégique du PAM pour 2022-2025 se fonde sur des données probantes qui mettent en évidence la capacité du PAM à faire avancer le combat contre la faim et signalent les domaines où un surcroît d’efforts sera nécessaire. Ces recommandations et enseignements sont tirés de l’examen à mi-parcours du Plan stratégique pour 2017-2021, de l’évaluation menée par le Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales couvrant la période 2017-2018, d’examens externes et d’évaluations indépendantes; le PAM exploitera ces connaissances pour améliorer la planification et les programmes et en fera un fondement de son dispositif d’apprentissage et d’application du principe de responsabilité.

Pleinement déterminé à soutenir les efforts déployés par les pays pour atteindre les objectifs de développement durable, le PAM a pour ambition de concentrer son action sur l’élimination de la faim et de la malnutrition (objectif de développement durable 2) et sur le renforcement et la redynamisation des partenariats (objectif de développement durable 17). Pour y parvenir, il veillera à ce que les populations soient mieux à même de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels urgents et d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan de la nutrition, de la santé et de l’éducation, et à ce qu’elles disposent de moyens d’existence améliorés et durables. En outre, le PAM renforcera les programmes et les systèmes nationaux et fera en sorte que les acteurs de l’aide humanitaire et du développement soient plus efficients et plus efficaces. La réalisation de l’objectif de développement durable 2 est indissociable des progrès accomplis vers celle des autres objectifs de développement durable; et inversement, la concrétisation progressive de la vision du PAM contribue aux autres objectifs de développement durable.

Le PAM se fera guider dans son action par une série de principes et s’attachera tout particulièrement à placer les personnes au centre de son engagement et à promouvoir les principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance opérationnelle.

Il interviendra en priorité par le biais des programmes et systèmes nationaux, et s’adaptera au contexte et aux besoins des pays. Il saisira les possibilités de mettre en œuvre une programmation intégrée et d’établir une véritable collaboration avec ses partenaires dans les domaines étroitement liés entre eux que sont l’action humanitaire, le développement et la paix, adoptera une approche axée sur les risques dans ses prises de décisions et dans la programmation de ses interventions et utilisera des données probantes pour obtenir des résultats.

Les principaux déterminants de la faim – conflits, crise climatique et chocs économiques – constituent aussi des occasions de renouveler l’action et d’améliorer l’acquisition de connaissances grâce aux activités de programme convergentes mises en œuvre pour réaliser les effets directs stratégiques du PAM.

i) Les populations sont mieux à même de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels urgents. La priorité absolue du PAM est de sauver des vies en situation d’urgence. Il s’efforce de renforcer et d’améliorer son efficience et son efficacité et face aux crises, de réagir systématiquement au bon moment, de la bonne manière et avec des compétences et du personnel adapté. Il lui faut pour cela renforcer les activités d’alerte rapide et de prévention et mettre en place des effectifs de premier ordre pouvant être déployés sur le terrain en cas d’urgence. En collaboration avec ses partenaires, le PAM s’attache à venir en aide à davantage de personnes, à maintenir ouvert l’accès aux populations touchées et à leur fournir une assistance alimentaire, monétaire et nutritionnelle urgente, en ciblant rapidement les plus vulnérables, à l’échelle requise et en leur apportant un appui de qualité. Dans la mesure du possible, le PAM assumera davantage un rôle de catalyseur pour renforcer les capacités d’intervention d’urgence nationales et locales.

ii) Les populations obtiennent de meilleurs résultats sur le plan de la nutrition, de la santé et de l’éducation. Outre subvenir aux besoins, le PAM exploitera sa polyvalence et collaborera avec ses partenaires pour faire diminuer les besoins, notamment en intensifiant les efforts de prévention et de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et en donnant un coup d’accélérateur aux programmes nationaux de filets de sécurité et d’aide sociale. Les efforts déployés par le PAM pour que tous les enfants souffrant de la faim reçoivent un repas nutritif à l’école constituent le fer de lance de son action et ont le potentiel de soutenir l’agriculture et les marchés locaux, tout en améliorant les résultats sur le plan de la santé, de la nutrition et de l’éducation.

iii) Les populations disposent de moyens d’existence améliorés et durables. Pour changer la vie des bénéficiaires tout en sauvant des vies, le PAM aura recours à des programmes intégrés tenant compte des risques, ayant pour vocation d’aider à renforcer la résilience des ménages et des communautés tant en milieu rural qu’urbain. En ordonnançant les activités de création d’actifs communautaires et domestiques, les opérations d’appui aux marchés agricoles au profit des petits exploitants, les interventions de gestion des risques climatiques et les programmes d’adaptation au changement climatique, le PAM et ses partenaires aideront les populations en situation d’insécurité alimentaire à adapter et à améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens d’existence, à renforcer leur autonomie, à mieux supporter les chocs récurrents et à se rétablir plus rapidement.

iv) Les programmes et les systèmes nationaux sont renforcés. L’objectif de sauver des vies et de changer la vie se rapporte autant à l’action que mène le PAM qu’à la façon dont il procède. Dans la mesure du possible, le PAM interviendra par le biais des systèmes nationaux en place d’une manière qui permette de les renforcer: il s’agit essentiellement des systèmes de préparation aux situations d’urgence et d’intervention en cas de crise ainsi que des systèmes alimentaires et de protection sociale. Pour obtenir un impact à long terme, le PAM renforcera son rôle d’intermédiaire au service de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire au moyen de ses centres d’excellence, ses bureaux régionaux et ses services au Siège.

v) Les acteurs de l’aide humanitaire et du développement sont plus efficients et plus efficaces. Le PAM fournit à ses partenaires des services utiles dans les domaines du transport et de la logistique, des achats, des transferts de type monétaire, de l’administration, de l’infrastructure, des solutions numériques et de l’analyse de données. Ces services seront améliorés et mis à disposition sur demande pour augmenter les capacités des pays et aider les gouvernements ainsi que la communauté d’aide humanitaire et de développement. Par ailleurs, le PAM dirige le module de la logistique et celui des télécommunications d’urgence; il est aussi coresponsable avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture du module de la sécurité alimentaire, dans le cadre duquel il assure la coordination du système humanitaire mondial auquel il fournit des services de dernier recours.

Le PAM tirera parti de sa position unique sur le plan international pour plaider la cause des personnes les plus défavorisées tant au niveau mondial que local et s’engage à suivre quatre priorités transversales qui permettront d’optimiser l’efficacité des programmes. En mettant l’accent sur la protection et la responsabilité à l’égard des populations touchées, le PAM donnera aux personnes les moyens d’exprimer leurs points de vue et leurs préférences, et leur permettra d’avoir un accès sûr et digne à l’alimentation, à la nutrition et aux services et produits de première nécessité. En investissant dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’avancement des femmes, le PAM s’efforce de faire avancer les choses pour que tous aient les mêmes chances et le même accès aux ressources, et que tous puissent prendre part aux décisions.

Il intégrera la nutrition à l’échelle requise en investissant dans des programmes, des opérations et des plateformes qui s’attaquent aux causes sous-jacentes et immédiates d’une mauvaise alimentation et de la malnutrition tout en élargissant l’accès aux services nutritionnels. En outre, le PAM appliquera les meilleures pratiques et instaurera des garanties environnementales pour réduire tout impact négatif de ses activités sur l’environnement.

Investir dans le personnel, renforcer les partenariats, accroître et diversifier les financements, s’appuyer sur des données probantes, exploiter les capacités de la technologie et encourager l’innovation – tels sont les éléments fondamentaux sur lesquels repose le Plan stratégique du PAM pour 2022-2025. Les plans stratégiques de pays sont l’outil au moyen duquel la stratégie est contextualisée et mise en œuvre dans les pays, tandis que le Cadre de résultats institutionnels est l’instrument qui permet au PAM de suivre et de rendre compte de la performance et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux, et définit la chaîne de résultats du PAM, depuis l’intention stratégique jusqu’à la réalisation des effets directs sur le terrain.