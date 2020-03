Plan de Réponse Humanitaire Global : COVID-19 (avril - décembre) - Vérsion Abrégée

En un coup d’œil

Besoins financiers (US$)

$ 2,01 milliards

Au moment de la préparation de l’appel, de nombreux pays prioritaires sont en train de travailler sur leur plan révisé de réponse au COVID-19 ou viennent juste de le publier. Les besoins de financement n’ont pas encore été estimés dans un certain nombre de pays. Pour cela, les besoins de chaque pays seront indiqués dans la prochaine mise à jour du Plan de réponse humanitaire global (HRP).

Objectif et portée

Le HRP global du COVID-19 est un effort conjoint des membres du Comité permanent inter-organisations (IASC), comprenant les Nations unies et d’autres organisations et ONG internationales dotées d’un mandat humanitaire, pour analyser et répondre aux conséquences directes de la pandémie sur la santé publique et aux conséquences humanitaires immédiates indirectes, notamment sur les populations des pays déjà confrontés à d’autres crises.

Il regroupe les appels et les contributions pertinents contre le COVID-19 du PAM, de l’OMS, de l’OIM, du PNUD, de l’UNFPA, de l’UN-Habitat, du HCR, de l’UNICEF et d’ONG et vient compléter d’autres plans élaborés par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les ONG et les consortiums d’ONG ont apporté une aide déterminante dans la réalisation du plan et la transmission des perspectives des acteurs locaux et elles joueront un rôle direct dans la fourniture de services. Les ONG pourront avoir accès aux financements mobilisés dans le cadre de ce plan et des plans des pays concernés dans le cadre d’accords de partenariat avec des agences des Nations unies à travers des mécanismes de financement commun, tels que les Fonds de financement commun pour les pays et par le financement direct de donateurs.

Cela permet d’assurer une complémentarité, une synergie, l’identification des insuffisances et des besoins et la coordination de la réponse. Le HRP global vient également compléter et soutenir les réponses des gouvernements et les mécanismes nationaux de coordination qui existent déjà en tenant dûment compte du respect des principes humanitaires.

Le HRP global identifie les groupes de population les plus affectés et les plus vulnérables dans les pays prioritaires, notamment les pays ayant déjà en cours un Plan de réponse humanitaire, un Plan de réponse pour les réfugiés ou un Plan de réponse multi-pays/sous-régional ainsi que les pays ayant sollicité une assistance internationale comme l’Iran. Des mises à jour des plans de pays existants doivent être initiées pour s’assurer que les organisations humanitaires soient préparées et capables de répondre aux besoins humanitaires supplémentaires occasionnés par la pandémie. D’autres mises à jour de ces plans seront probablement nécessaires en cas de flambée majeure. Un plan de réponse humanitaire/Appel éclair devrait être envisagé dans d’autres pays s’ils ne sont pas capables de faire face à une situation d’urgence.