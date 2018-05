PK70 : 7 choses que vous ne saviez (probablement) pas sur le maintien de la paix

Le 29 mai 2018, les Nations unies célèbrent les 70 ans des opérations de maintien de la paix. Dirigées par le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP), elles participent à créer les conditions d’une paix durable dans les pays déchirés par des conflits. Mais comment se forme une nouvelle opération ? Et quel rôle exactement jouent le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ? Découvrez 8 infos sur l’histoire du maintien de la paix au sein de l’ONU.

#1 : Plus d’1 million de Casques bleus

Au cours des 70 dernières années, plus d’un million d’hommes et de femmes ont servi sous le drapeau bleu de l’ONU dans plus de 70 opérations de maintien de la paix. Plus de 100 000 militaires, policiers et civils, de 125 nationalités différentes, servent actuellement au sein des 14 opérations de maintien de la paix déployées travers le monde, dont 1 275 policiers et 351 civils en Haïti avec la MINUJUSTH.

#2 : Maintenir la paix dans toutes ses dimensions

Dans les premières années, les objectifs des opérations de maintien de la paix se limitaient au respect du cessez-le-feu et à la stabilisation de la situation sur le terrain pour qu’ensuite les acteurs politiques puissent trouver un moyen pacifique de régler le conflit. Ces premières missions étaient composées d’observateurs militaires et de soldats peu armés. Leurs rôles étaient de surveiller, rapporter à l’ONU et instaurer un climat de confiance tout en veillant au respect du cessez-le-feu et des accords de paix limités. Les soldats et policiers venaient d’un nombre relativement restreint de pays et étaient presque tous des hommes.

Au fil du temps, les opérations de maintien de la paix se sont adaptées pour répondre aux exigences des différends conflits et aux paysages politiques en évolution. Les opérations de maintien de la paix d'aujourd'hui sont multidimensionnelles, elles sont appelées non seulement à maintenir la paix et la sécurité mais elles facilitent aussi tous les processus politiques, protègent les civils, désarment les combattants, contribuent réduire la violence communautaire, veillent au bon déroulement des élections, protègent et promeuvent les droits de l’Homme et restaurent l’état de droit.

#3 : 14 % de civils

Bien que la plupart des soldats de la paix soient des militaires ou des policiers, 14% sont des civils qui assurent un large éventail de fonctions allant du commandement par un civil d’une mission à des fonctions dans des domaines comme la politique, les affaires civiles, les droits de l’Homme, l’appui à la justice et aux prisons, les élections, la communication stratégique, l’informatique, la logistique, les transports, l’administration et bien plus !

#4 : Femmes et Casques bleus à la fois

Les femmes Casques bleus jouent un rôle toujours plus important et sont indispensables à l’amélioration de l’exécution des missions. Elles sont officiers de police, soldats, pilotes, observatrices pour l’armée et occupent des postes civils ou en en uniforme, y compris à des postes de commandement.

#5 : Comment se lance une opération ?

À mesure qu’un conflit se développe, empire ou approche de sa résolution, les Nations unies sont fréquemment impliqués dans un certain nombre de consultations afin de déterminer la réponse la plus appropriée de la communauté internationale. Pendant cette phase initiale, le Secrétaire général peut demander une évaluation stratégique pour identifier toutes les options possibles de l’engagement onusien. Dès que les conditions de sécurité le permettent, son équipe met généralement en place une mission d’évaluation technique dans le pays ou le territoire où le déploiement de l’opération de maintien de la paix est envisagé.

En se basant sur les conclusions et les recommandations de cette mission d’évaluation, le Secrétaire général fait un rapport au Conseil de Sécurité qui, s’il détermine que le maintien de la paix est la mesure la plus appropriée, l’autorisera formellement en adoptant une résolution. Cette résolution détermine le mandat et la taille de l’opération, mais aussi le détail de ses objectifs. Le Conseil de Sécurité décide du déploiement de toute nouvelle opération de maintien de la paix.

#6 : Financer le maintien de la paix

Alors que les décisions sur l’établissement, la conservation ou l’expansion d’une opération de maintien de la paix sont prises par le Conseil de Sécurité, son financement est la responsabilité collective de tous les Etats membres de l’ONU. Chacun d’eux est légalement tenu de payer sa contribution respective au maintien de la paix. L’Assemblée générale répartit les dépenses de maintien de la paix en fonction d’une échelle d’évaluation spéciale, selon une formule complexe que les Etats membres eux-mêmes ont établi.

#7 : Un maintien de la paix en constante adaptation

En 70 ans d’existence, le maintien de la paix a évalué de façon significative comme outil de réponse aux crises internationales et a démontré combien il était un instrument essentiel pour la paix et la sécurité globales au travers des années. Aujourd’hui, nos 14 opérations de maintien de la paix à travers le monde illustrent le large éventail de mécanismes, de stratégies et de ressources que les Nations unies mobilisent tout en évoluant constamment afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de la paix et de la sécurité à l’échelle internationale.