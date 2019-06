Piloter (mettre à l’essai) les directives du CPI sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire: Inclusion du handicap dans les programmes relatifs à la Violence Basée sur le Genre en Jordanie, au Sri-Lanka et en Ouganda

Introduction

La Commission des femmes pour les réfugiés (WRC) améliore la vie et protège les droits des femmes, des enfants et des jeunes y compris les personnes handicapées, déplacés par les conflits et les crises. Nous étudions leurs besoins, identifions des solutions et plaidons pour les programmes et les politiques permettant de renforcer leurs capacités d'adaptation (résilience) et de produire un changement au sein des pratiques d'aide humanitaire.

Grâce aux fonds reçus du gouvernement Australien, la WRC soutient les travaux de l'Equipe Spéciale du Comité Permanent Inter-organisations (CPI) chargé d'élaborer des lignes directrices mondiales sur l'inclusion des personnes handicapées dans les actions humanitaires, tout en jouant un rôle technique essentiel dans ces travaux en vue de :

Veiller à ce que la dimension genre soit prise en compte dans les lignes directrices du Comité Permanent Inter-organisations pour les personnes handicapées en concertation avec les acteurs humanitaires ; Élaborer et mettre à l'essai (piloter) des orientations sectorielles spécifiques pour les acteurs de la prévention et de la réponse à la VBG sur l'inclusion des personnes handicapées (achevées en février 2019) ; et Développer et diffuser des programmes de formation pour appuyer le déploiement et la mise en œuvre des lignes directrices du CPI pour les personnes handicapées (prévues pour 2019-2020).

Le présent rapport présente les principaux résultats et enseignements tirés des projets pilotes mis en œuvre par un consortium d'organisations œuvrant dans l'action humanitaire en Jordanie, au Sri Lanka et en Ouganda (objectif 2). Nous sommes particulièrement reconnaissants à l’Alliance pour la Solidarité (ApS) en Jordanie, à l’Association de Planification Familiale (FPA) au Sri Lanka et l’Union Nationale des Femmes Handicapées de l'Ouganda (NUWODU), ainsi qu'à leurs partenaires du consortium, qui ont coordonné les projets pilotes.