Épidémies, pandémies et enjeux humanitaires : leçons tirées de quelques crises sanitaires

INTRODUCTION

OBJECTIF DU PRÉSENT DOCUMENT

Depuis plus de 20 ans, le Groupe URD évalue des réponses humanitaires et des gestions de crise qui ont presque toujours une composante « santé ». Dans tous ces contextes, de l’Afghanistan à la Colombie en passant par le Moyen-Orient l’Afrique et les Caraïbes, nous avons ainsi observé comment les systèmes de santé réagissaient aux crises, avec d’un côté la médecine de guerre et de catastrophe, de l’autre la santé publique classique, et enfin la gestion des crises sanitaires majeures de type choléra et Ebola. Nos travaux sur les effondrements, mis en exergue récemment dans notre revue Humanitaires en mouvement , montrent combien il faut prendre au sérieux de telles crises sanitaires5 dont les effets transfrontaliers, voire globaux, peuvent être catastrophiques.

Dans le contexte de la pandémie COViD-19, nous avons donc décidé de réunir toutes les leçons tirées de nos travaux sur les crises sanitaires majeures et de produire le présent document de capitalisation.

MÉTHODE

Nous nous sommes basés sur nos différentes recherches et évaluations qui comprenaient à la fois une analyse bibliographique approfondie (voir en annexe) et un travail de terrain dans les zones affectées (Haïti, Tchad et Yémen pour le choléra ; Guinée, Sierra Leone et République démocratique du Congo pour Ebola).

Durant ces recherche et évaluations, des dizaines de praticiens ont été interviewés sur le terrain et dans les sièges des agences concernées (agences de l’ONU, ONG, donateurs, ministères et structures de santé dans les pays concernées). Ces apports ont été centraux dans l’élaboration du présent document de capitalisation.

Un certain nombre d’informations ont été collectées lors d’un travail fait pour le Global WASH Cluster sur les enjeux de WASH en situation extrême.