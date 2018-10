Petit lexique des acronymes de l’aide d’urgence

Your guide to disaster alphabet soup: Updated October 2018

Geneva, 3 octobre 2018

Les intervenants internationaux qui répondent au tremblement de terre au Népal ont leur propre langue. Les phrases suivantes auraient un sens pour eux : « L’UNDAC et l’OSOCC sont sur le terrain, et le CRNU assume aussi les fonctions de CH. Parmi les besoins, on distingue les ANA, la RCA, les WASH et la CIMIC ; le FTS enregistre toutes les promesses de contribution. Une IA-RTE et une NA de style MIRA vont bientôt être lancées, tandis que l’INSARAG encadre les équipes de l’USAR, de l’ISAR, les EME et leurs chiens (K9) ».

