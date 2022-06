"Pas sans nous" : la jeunesse africaine dans la course contre la crise climatique

Des inondations jamais vues en Afrique du Sud. Des températures record en Tunisie. Une sécheresse sans précédent dans la Corne de l'Afrique.

Bien qu'ils ne soient responsables que d'une petite fraction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les pays africains subissent certains des impacts parmi les plus redoutables du changement climatique.

La température moyenne de surface augmente plus rapidement en Afrique que sur les autres continents, et les catastrophes naturelles, y compris les sécheresses, s'y produisent plus fréquemment. Les projections pour la région indiquent que la situation va sans doute s'aggraver : davantage d'inondations, de sécheresses, et de chaleur.

Les impacts humanitaires et économiques seront dévastateurs pour les pays africains les moins avancés qui luttent déjà pour extraire les plus vulnérables de la pauvreté et faire en sorte qu'ils aient suffisamment à manger.

Dotées de faibles capacités d'adaptation, de nombreuses communautés restent extrêmement vulnérables. Les gains de développement durement acquis sont désormais en jeu.

LA JEUNESSE AFRICAINE PRÊTE À RELEVER LE DÉFI CLIMATIQUE

Pleinement conscients des conséquences du changement climatique pour eux-mêmes, leurs communautés et les générations futures, les jeunes se mobilisent et s'expriment à travers toute l'Afrique.

Dans de nombreux pays, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aide les gouvernements à tirer parti de leurs engagements climatiques nationaux – communément appelés CDN – les considérant comme une opportunité d'intégrer de manière constructive les voix des jeunes envers l'action climatique.

Par exemple, au Libéria – où les jeunes commencent à exprimer des opinions bien arrêtées sur les questions qui les intéressent, notamment le changement climatique – ils ont joué un rôle actif dans l'élaboration de la CDN révisée. Plus de 60 organisations de jeunes se sont réunies pour parvenir à une position commune sur les objectifs climatiques de la nation à l'attention des dirigeants politiques du pays. Le gouvernement en a pris note, et huit mois plus tard, lors d'un Sommet national des jeunes sur l'environnement et l'action climatique, le gouvernement a partagé la CDN mise à jour et a invité des jeunes à donner leur avis sur sa mise en œuvre.

Au Zimbabwe, plus de 200 représentants d'organisations de jeunes de toutes les provinces, urbaines et rurales, ont contribué à une note d'orientation pour éclairer la révision de la CDN du pays. Décrivant les préoccupations des jeunes ainsi que des stratégies clés pour l'action climatique, y compris des idées en matière d'emplois verts dans le secteur de l'énergie, des innovations dans la gestion des déchets, et des moyens de subsistance durables qui protègent également la nature, la note a attiré l'attention du ministre de l'Environnement, qui a alors mis en place un Bureau de la Jeunesse au sein du ministère pour veiller à ce que la voix des jeunes soit présente dans le cadre non seulement de l'action climatique, mais également des questions environnementales plus vastes.

En plus d'influencer les politiques, les jeunes se sont également mobilisés sur le terrain pour éduquer leurs communautés, changer les attitudes et transformer les pratiques. Reconnaissant leur contribution, de nombreux pays prennent des mesures pour leur permettre d'agir en tant qu'agents du changement.

En Ouganda, par exemple, un programme attribuant des subventions liées au climat (8 000 et 10 000 dollars US) à des initiatives dirigées par des femmes et des jeunes a soutenu l'adoption de pratiques agricoles plus intelligentes par rapport au climat, y compris la conservation de l'eau, la plantation d'arbres, des applications photovoltaïques solaires pour les ménages, et des technologies de cuisson économes en énergie telles que les briquettes.

De l'autre côté du continent, au Libéria, le gouvernement a soutenu la prochaine génération d'experts en environnement et de spécialistes de la gestion des catastrophes, en aidant l'Université du Libéria à lancer une Ecole d'études environnementales et du changement climatique. Depuis son ouverture, plus de 120 étudiants se sont inscrits dans les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Parallèlement, un nouveau programme de brigades vertes de jeunes est prévu pour mobiliser, encadrer et former plus de 1 000 jeunes hommes et femmes à la conservation et à la gestion de l'environnement.

Au Kenya, où 75 % de la population a moins de 25 ans, un Programme d'activation des jeunes pour l'économie verte engage ces derniers dans un programme d'économie verte en renforçant les capacités d'entreprises dirigées par des jeunes et d'entrepreneurs dans le secteur forestier tout en tirant parti de la technologie numérique.

Tandis qu'en Afrique du Sud, plus de 150 lycéens ont été formés à la robotique et au codage pour leur donner les moyens de résoudre les questions locales liées au climat. Le projet est l'une des nombreuses initiatives en faveur d'un développement numérique et durable axé sur les jeunes dans le pays.

Pleinement conscients des impacts sur les générations actuelle et future, les jeunes et leurs leaders dans toute l'Afrique ont les idées, les solutions et la motivation pour résoudre la crise climatique.

Ils reconnaissent que le changement climatique est une urgence et demandent aux dirigeants mondiaux de passer à l'action.

“Si le système ne marche pas pour nous, nous changerons le système.”

-Nisreen Elsaim, militante soudanaise pour le climat et présidente du Groupe consultatif de la jeunesse sur les changements climatiques du Secrétaire général de l’ONU

Le PNUD s'engage à amplifier la voix des jeunes lors de la prise de décisions sur l'action climatique et l'avenir de leurs communautés par le biais du développement des capacités, de la participation politique des jeunes, et du soutien aux jeunes innovateurs. Pour de plus amples informations. téléchargez le rapport 'Aiming Higher: Elevating Meaningful Youth Engagement for Climate Action' (en anglais).

L'initiative Climate Promise du PNUD est la plus grande offre mondiale de soutien aux CDN, couvrant plus de 120 pays et territoires, représentant 80 % de tous les pays en développement dans le monde - dont 40 pays les moins avancés, 28 petits États insulaires en développement et 14 grands émetteurs - pour améliorer leurs Contributions Déterminées au niveau National dans le cadre de l'Accord de Paris.

