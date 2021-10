Parution d’un nouveau livre d’histoires pour aider les enfants à garder espoir pendant la pandémie de COVID-19

Publication d’une suite pour les parents, les enseignants et les professionnels de la santé après le grand succès du premier tome

24 septembre 2021

Genève/New York

Communiqué de presse du Groupe de référence du Comité permanent interorganisations pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence.

Un nouveau livre est publié aujourd’hui pour aider les enfants à garder espoir et à rester positifs pendant la pandémie de COVID-19. Ce livre est la suite de « Mon héroïne, c’est toi : comment combattre le COVID-19 quand on est un enfant », publié en avril 2020.

Les deux livres ont été publiés par 60 organisations travaillant dans le secteur humanitaire, dont l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Collaboration pour la santé mentale et le soutien psychosocial des enfants et des familles dans l’adversité.

« 2021 : Mon héroïne, c’est toi. Comment les enfants peuvent garder espoir pendant le COVID‑19 » s’appuie sur le vécu quotidien de millions d’enfants depuis le début de la pandémie, qui perturbe encore l’éducation, les loisirs et les relations familiales et sociales de nombre d’entre eux.

L’histoire – destinée principalement aux enfants âgés de 6 à 11 ans – est à nouveau centrée sur le personnage d’Ario, une créature magique qui parcourt le monde pour aider les enfants à avoir foi en l’avenir et à profiter de plaisirs simples. Avec d’anciens et de nouveaux amis, Ario aborde les peurs, les frustrations et les préoccupations auxquelles les enfants sont confrontés dans la phase actuelle de la pandémie, et explore les différents mécanismes d’adaptation qu’ils peuvent mettre en œuvre lorsqu’ils ressentent des émotions négatives comme la peur, le chagrin, la colère et la tristesse.

Cette nouvelle histoire a été écrite d’après les réponses à une enquête menée auprès de plus de 5 000 enfants, parents, aidants et enseignants du monde entier qui ont décrit les difficultés auxquelles ils continuent de faire face alors que la pandémie sévit depuis maintenant deux ans.

Un livre pour les enfants du monde entier

Le livre est actuellement disponible en anglais, en arabe, en bengali, en chinois, en espagnol, en français, en portugais, en russe et en swahili. Le premier tome est maintenant disponible dans plus de 140 langues, dont la langue des signes et le braille, et il en existe plus de 50 adaptations (dessin animé, lecture à haute voix, pièce de théâtre, livres d’activités et formats audio). Par exemple, l’histoire a été adaptée pour les Amérindiens, et est présentée sous forme de livre de coloriage pour les enfants en Syrie ou encore d’animation, mise au point par une équipe dirigée par Stanford Medicine aux États-Unis d’Amérique.

Depuis avril 2020, des gouvernements, des universités, des organisations non gouvernementales, des médias et des célébrités collaborent avec les Nations Unies pour faciliter une distribution véritablement mondiale du premier tome de la série. Parmi ces initiatives, on peut citer la diffusion des versions audio et des ateliers qui se rapportent au livre auprès des réfugiés à Cox’s Bazar, au Bangladesh ; la diffusion d’un dessin animé basé sur le livre à la télévision nationale mongole ; et la distribution du livre comme supplément gratuit d’un journal national en Grèce.

Les parents et les enseignants peuvent accompagner la lecture du nouveau livre d’histoires d’un guide intitulé « Actions pour les héros », publié par le même groupe en février 2021. Déjà disponible dans plus d’une douzaine de langues, ce guide donne aux parents, aux aidants et aux enseignants des conseils sur la façon de créer les bonnes conditions pour que les enfants expriment ouvertement leurs sentiments et leurs inquiétudes liés à la pandémie et il propose des activités basées sur les livres de la série.

Note aux rédactions

La série « Mon héroïne, c’est toi » est un projet du Groupe de référence du Comité permanent interorganisations pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, fruit d’une collaboration unique d’organismes des Nations Unies, d’organisations non gouvernementales nationales et internationales et d’organismes internationaux qui assurent un soutien psychosocial et en santé mentale dans les situations d’urgence. Le groupe, coprésidé par l’Organisation mondiale de la Santé et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a publié plusieurs documents depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour aider les gouvernements, les organisations partenaires et les particuliers à gérer les conséquences de la pandémie sur la santé mentale.

Citations :

M. Martin Griffiths, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence (Organisation des Nations Unies) :

« Il est essentiel de traiter les conséquences de la pandémie sur la santé mentale des jeunes pour aider ces derniers à se remettre plus rapidement de la crise provoquée par la COVID-19. Ce nouveau livre d’histoires est l’un des outils qui y contribueront. »

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé :

« Alors que nous traversons collectivement la crise provoquée par la COVID-19 et que trouvons nos propres moyens d’y faire face, nous devons nous efforcer de protéger la santé mentale et le bien-être des enfants dont l’existence reste perturbée. Les livres d’histoires "Mon héroïne, c’est toi" nous y aident. J’encourage les parents, les enseignants et les aidants partout dans le monde à diffuser le deuxième tome, après l’immense succès du premier, pour aider les enfants dont ils ont la charge à être plus résilients et à garder espoir dans l’avenir. »

Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF :

« Près de deux ans après le début de la pandémie, la vie quotidienne de millions d’enfants est encore perturbée. La série "Mon héroïne, c’est toi" est un outil essentiel et merveilleux qui permet aux parents et aux enseignants d’aider les enfants à appréhender le nouveau monde d’aujourd’hui et à faire face aux fluctuations de leurs émotions. »

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés :

« La pandémie a eu d’importantes répercussions sur la vie et le bien-être de millions d’enfants dans le monde, dont beaucoup sont victimes de déplacements forcés en raison de conflits, de violences et de persécutions. En cette période de peur, de pertes et d’incertitudes pour tant d’enfants et leurs aidants, des initiatives telles que la série "Mon héroïne, c’est toi" peuvent jouer un rôle crucial pour les aider à faire face, à se relever et à garder espoir dans l’avenir. »

Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO :

« La COVID-19 a éloigné des millions d’enfants de leurs amis, de leurs enseignants et de leurs écoles, ce qui a eu des conséquences socio-émotionnelles désastreuses. L’UNESCO soutient pleinement l’initiative "Mon héroïne, c’est toi", qui utilise la magie universelle du récit et de la lecture pour donner espoir aux enfants, ce qui est une priorité absolue pour la reprise de l’éducation. »

