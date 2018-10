Partenariat pour l'avenir de l'Afrique Japon - PNUD

La dynamique des conflits a aggravé la vulnérabilité des populations, causé des dégâts à l’agriculture, aux pêcheries et aux moyens de subsistance pastoraux et porté atteinte à la liberté de circulation, aux échanges commerciaux et à la gouvernance locale.

Rôle de la TICAD au service du développement de l’Afrique

Depuis la tenue de la TICAD VI en 2016, l’Afrique n’a eu de cesse d’avancer dans la bonne direction.

Après avoir touché un creux cyclique en 2016, les économies africaines se relèvent et les perspectives offertes par le continent sont à nouveau prometteuses. Six des douze économies qui peuvent aujourd’hui s’enorgueillir de disposer de la croissance la plus rapide du monde se trouvent en Afrique. L’indicateur composite qui reflète les trois dimensions du développement humain, à savoir l’espérance de vie, le niveau d’éducation et l’accès aux ressources indispensables pour vivre décemment est en hausse. La sécurité, la primauté du droit, la participation et les droits de l’homme ont été renforcés. Au cours des deux dernières années, les troubles sociaux ont diminué beaucoup plus rapidement en Afrique que dans le reste du monde.

Ces résultats ont été rendus possibles en partie grâce à l’engagement de longue date de la TICAD en faveur du développement axé sur les peuples à l’échelle du continent.

La TICAD a également un rôle essentiel à jouer dans les années à venir et reconnaît que des avancées notables pourront être réalisées en tenant compte des aspects suivants :