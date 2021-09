Partenariat entre le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) et le Centre mondial pour l’adaptation (GCA) pour la promotion de la résilience face aux changements climatiques et le financement des risques de catastrophe

Rotterdam, Pays-Bas, le 6 septembre 2021 - Le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) et le Centre mondial pour l'adaptation (GCA) ont signé aujourd'hui un protocole d'accord dans le but de renforcer la résilience face aux changements climatiques dans le secteur agricole en facilitant l’accès aux investissements dans le domaine de la gestion des risques dans le cadre de la planification à l’échelle gouvernementale et du plaidoyer de haut niveau. Cette initiative sera soutenue par une évaluation conjointe du paysage aux fins du développement d'instruments de transfert de risques et d'autres instruments innovants permettant d’améliorer la participation des pays africains aux groupes d’assurance de l'ARC contre les risques de catastrophe.

Aux termes du protocole d'accord signé par les chefs des deux institutions, les parties s'engageront conjointement dans un plaidoyer de haut niveau et dans la facilitation de dialogues et d’échanges visant à garantir un accès par leurs parties prenantes aux meilleures pratiques et instruments de financement des risques de catastrophe dans le cadre de leurs stratégies globales d'adaptation aux changements climatiques.

Le PDG du GCA, Patrick Verkooijen, a souligné la nécessité d'une telle collaboration pour la mobilisation de nouvelles sources de financement aux fins de l'adaptation : « Il existe un écart de cinq à dix fois entre les ressources financières actuellement consacrées à l'adaptation aux changements climatiques et les besoins d'adaptation dans les pays en développement. Davantage d'investissements de la part du secteur privé et de nouveaux instruments financiers sont nécessaires pour aider les communautés vulnérables à résister à l'accélération des incidences du changement climatique. Grâce à ce partenariat, notre Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP) veillera à ce que nous puissions nous adapter à grande échelle à travers le continent et à fournir le soutien dont ont désespérément besoin ceux qui se trouvent en première ligne de notre urgence climatique ».

«Réaliser la résilience climatique en Afrique exige des partenariats intelligents et un alignement ciblé entre les agences mues par la même vision», a déclaré le Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Directeur général du Groupe ARC, Ibrahima Cheikh Diong, avant d’ajouter: «Nous sommes convaincus que la collaboration avec le GCA sera un puissant catalyseur pour garantir que nous maintenons une approche axée sur les solutions en aidant nos membres avec les outils innovants, le renforcement des capacités et les ressources financières dont ils ont besoin pour une réponse anticipée aux risques de catastrophe naturelle».

L'accord de partenariat vise également la collaboration dans les activités ayant une influence sur les politiques, afin d'aligner le secteur financier africain sur les engagements en matière de changement climatique pris aux niveaux national et mondial. Cela inclura la dissémination de l'intégration de la résilience aux changements climatiques parmi les régulateurs financiers de l'assurance en Afrique, ainsi que la production et la diffusion de connaissances pour renforcer les initiatives d'atténuation des risques de catastrophe à tous les niveaux.

L'ARC et le GCA sont particulièrement bien positionnés, dans le cadre du partenariat et de leurs mandats, pour travailler en synergie dans le but de la réalisation de leurs objectifs communs. Cela aidera à fournir des solutions globales et innovantes susceptibles de renforcer la résilience en intensifiant l'adaptation pour une réponse rapide aux catastrophes climatiques dans les États membres de l'Union africaine.

Notes aux rédacteurs :

À propos du Groupe ARC :

Le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) est composé de l'Institution de l’ARC et de la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). L'Institution de l’ARC a été créée en 2012 en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine pour aider les États membres à améliorer leurs capacités afin de mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes météorologiques. L’ARC Ltd est une mutuelle d'assurance offrant des services de transfert de risques aux États membres à travers la mutualisation des risques et l'accès aux marchés de la réassurance. L'ARC a été créée sur la base du principe qu'investir dans la préparation et l'alerte précoce grâce à une approche de financement innovante est très rentable et peut économiser jusqu'à quatre dollars pour chaque dollar préalablement investi.

Avec l'appui du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de l'Union européenne, de la Fondation Rockefeller etdes États-Unis, l'ARC aide les États membres de l’Union africaine à réduire les risques de pertes et de dommages causés par les événements météorologiques extrêmes affectant les populations africaines en apportant, à travers une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus opportune, économique, objective et transparente. En outre, l'ARC utilise désormais son expertise pour lutter contre d’autres menaces majeures auxquelles le continent est confronté́, dont les inondations, ainsi que les foyers et flambées épidémiques. Depuis 2014, 62 contrats d’assurance ont été signés par les Etats membres pour une couverture d’assurance totale de 719 millions USD en vue de la protection de 72 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

À propos du Centre mondial pour l’adaptation(GCA) :

Le Centre mondial pour l’adaptation (GCA) est une organisation internationale qui agit en tant que courtier en solutions pour accélérer l'action et le soutien aux solutions d'adaptation, de l'international au local, en partenariat avec les secteurs public et privé, afin de garantirque nous apprenons les uns des autres et travaillons ensemble pour un avenir résilient aux changements climatiques. Fondé en 2018, le GCA est basé aux Pays-Bas, où il travaille depuis son siège à Rotterdam avec un pôle de connaissances et de recherche basé à Groningue. Le GCA dispose d'un réseau mondial de bureaux régionaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire , àDhaka (Bangladesh) et à Beijing (Chine). Grâce à ce réseau en évolution de bureaux et d'équipes mondiales et régionales, l'organisation s'engage dans des activités politiques de haut niveau, de nouvelles contributions à la recherche, des communications et une assistance technique aux gouvernements et au secteur privé.

CONTACT MEDIA :

Chinedu Moghalu | Conseiller encommunication et plaidoyer | Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) | Courriel : chinedu.moghalu@arc.int

AlexandraGee | Responsable Communication, GCA| Courriel : alex.gee@gca.org

Molalet Tsedeke| Coordonnateur média | Direction de l'information et de la communication, Commission de l'Union africaine | Courriel : MolaletT@africa-union.org