Partage des connaissances tacites pour les acteurs humanitaires : un dossier de ressources

À propos du dossier de ressources

Le personnel humanitaire de première ligne et les organisations locales possèdent des connaissances importantes, mais elles sont rarement largement partagées ou pleinement utilisées au sein des organisations et entre elles (ALNAP, 2003). Une grande partie des connaissances détenues par le personnel de première ligne provient de leurs expériences quotidiennes lors de la mise en œuvre de projets avec les communautés. Ce type d'apprentissage social qui ne repose pas sur une documentation écrite est appelé « connaissance tacite ». Cet apprentissage est particulièrement important parmi le personnel travaillant dans des organisations locales et nationales qui interagissent étroitement avec les communautés au fil du temps.

Pourtant, au sein du système humanitaire, la reconnaissance et le partage de ces connaissances tacites ont été limités en raison de l'accent traditionnel mis sur les connaissances documentées et sur le soutien à l'apprentissage du personnel des ONG internationales et du siège (ALNAP, 2003 ; Tanner, 2016). Pour maximiser l'utilisation de ces connaissances au sein et entre les organisations du système humanitaire, les personnes et les organisations doivent comprendre le rôle de l'apprentissage tacite et soutenir la création d'environnements propices à l'apprentissage. Ce dossier de ressources a été développé en collaboration avec des organisations humanitaires locales pour fournir un cadre de soutien pour l'apprentissage tacite que les personnes et les organisations peuvent utiliser pour recueillir et partager plus efficacement l'apprentissage.