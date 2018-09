Parlamentarios de las Américas acordaron armonizar legislación en salud para prevenir enfermedades y salvar vidas

Además, emitieron una declaratoria que urge a los Jefes de Estado de la Región a acelerar los esfuerzos para poner fin a la tuberculosis

Montevideo, Uruguay, 30 de agosto de 2018 (OPS/OMS)- Parlamentarios de 13 países de América Latina y el Caribe acordaron trabajar juntos para armonizar leyes y marcos regulatorios sobre diversos temas de salud en la región, teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible.

El compromiso fue asumido en el marco del IV Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas “Legislar en salud como herramienta de inclusión social”, que se realizó del 20 al 22 de agosto, en la sede del Palacio Legislativo de Uruguay.

Durante la actividad, organizada por el Parlamento de Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), los parlamentarios intercambiaron experiencias, conocieron casos exitosos de Uruguay en temas de legislación en salud y recibieron la visión estratégica e información técnica de diversos asesores regionales de la OPS.

El encuentro reunió a “actores clave que tienen el poder de modificar o crear leyes y analizar los beneficios de adoptar legislaciones que pueden prevenir enfermedades y promover la buena salud, así como compartir experiencias exitosas de legislación que pueden adaptar y llevar a los parlamentos de sus países”, afirmó Giovanni Escalante, representante de la OPS/OMS en Uruguay.

“Si los problemas de salud son similares y se promueve la salud global, la legislación no debería diferir mucho entre los países”, destacó Ignacio Ibarra, asesor regional de Legislación Relacionada con la Salud de OPS y secretario técnico del congreso. Sin embargo, no todos los países de las Américas cuentan con marcos regulatorios sólidos y, en ocasiones, la legislación existente no se aplica, por razones múltiples como la falta de potestad jurídica regulatoria o porque no existen suficientes mecanismos de fiscalización.

Es por ello que en el congreso se destacó la importancia de armonizar las leyes vinculadas con la salud e incluso la utilización de modelos y leyes marco discutidas en los parlamentos subregionales, que sirvan de guía para la revisión de las legislaciones nacionales de los países del continente, un proceso que es acompañado por la OPS.

Durante el encuentro, se discutieron temas como el abordaje regulatorio de los factores de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles y promover la salud, la necesidad de promover legislación integral que impulse el etiquetado de advertencia nutricional frontal y la regulación de la publicidad de la comida chatarra; las exigencias para fortalecer el control de tabaco en cumplimiento de las obligaciones internacionales de los países y promover la seguridad vial, por su alta carga en las muertes prevenibles en los países.

Por otro lado, analizaron la importancia de fortalecer la función de rectoría de las autoridades nacionales de salud en el camino hacia la salud universal, algo que requiere de sólidos marcos jurídicos, en particular frente a la regulación de los proveedores privados de salud en los modelos de aseguramiento, al considerarse la salud como un derecho humano fundamental y un bien público.

Por su parte, el país anfitrión presentó su experiencia de soporte legislativo a la reforma del sistema de salud, así como su marco para la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, en particular los esfuerzos en control del tabaco.

“Muchos países no tienen que empezar de cero, ya hay evidencia considerable para asesorar la legislación y avanzar en marcos legales que aseguren el derecho a la salud y otros derechos humanos fundamentales, de manera integral e interinstitucional, como una responsabilidad ineludible de los Estados”, indicó el diputado Luis Gallo, representante nacional del Parlamento uruguayo y presidente del IV Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas.

Además de Gallo, participaron del congreso, parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. A la sesión acudieron también los representantes de los sistemas de integración regional del continente, como el Organismo Regional Andino de Salud ORAS CONHU, el MERCOSUR, y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica; al igual que diputados de los parlamentos Centroamericano, Andino y del MERCOSUR.

Declaratoria sobre tuberculosis

Los parlamentarios emitieron una declaratoria donde manifestaron su apoyo a los esfuerzos encaminados a poner fin a la tuberculosis y urgen a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Región a acelerar las acciones para alcanzar esa meta.

Asimismo, los instan a concurrir el 26 de septiembre a la primera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Tuberculosis, una enfermedad que en las Américas en 2016 afectó a 274.000 personas y causó 17.000 fallecimientos, y que la región podría ser la primera en el mundo en eliminar.

Migración y salud, calidad del aire y seguridad vial

Los legisladores debatieron también sobre la necesidad de colocar en la agenda parlamentaria de sus países el desafío que los flujos migratorios representan para la salud, y la necesidad de fortalecer las acciones de salud en las zonas fronterizas. Chile, con acompañamiento de la OPS, será el promotor hacia finales de este año de un encuentro intercongreso que profundice en esta discusión y que permita encontrar alternativas.

Asimismo, a través del Parlamento Centroamericano, se realizará en los próximos meses en República Dominicana un encuentro de parlamentarios que discutirán sobre la promoción de la calidad del aire y acerca de la armonización en la legislación en seguridad vial.

Red de parlamentarios

Los parlamentarios acordaron también fortalecer la Red de parlamentarios por la salud, que servirá como un puente de comunicación e intercambio de experiencias, y a la que podrán sumarse todos los integrantes de las comisiones de salud de los parlamentos de la región, pero también los miembros de otras comisiones que aborden temáticas relacionadas con la promoción de la salud y los factores determinantes. La OPS será la articuladora de la red en su calidad de secretariado técnico del congreso.

En el marco del encuentro, la OPS y el Parlamento del MERCOSUR firmaron un convenio marco de colaboración para promover el fortalecimiento y la armonización de la legislación en salud, en beneficio de la población del cono sur.

El primer congreso de parlamentarios por la salud de las Américas tuvo lugar en Paracas, Perú, en 2015, seguido por realizado en Panamá en 2016 y en Chile el año pasado. Honduras será en 2019 la sede del V congreso, según acordaron por unanimidad los parlamentarios.

