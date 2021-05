PAM Rapport annuel sur l’évaluation en 2020

Introduction

Le présent document est le cinquième rapport annuel sur l’évaluation établi en application de la politique du PAM en matière d’évaluation (2016-2021).

La première partie expose la raison d’être de l’évaluation et explique comment celle-ci s’adapte en fonction de l’orientation stratégique et de l’évolution de l’environnement opérationnel du PAM. Elle offre une vue d’ensemble des évaluations centralisées et décentralisées achevées, en cours ou prévues en 2020 et 2021 et des évaluations d’impact en cours, et met en évidence les types de données factuelles issues des évaluations qui contribuent au respect des priorités stratégiques du PAM.

La deuxième partie est consacrée à l’analyse de la performance de la fonction d’évaluation au PAM. Elle rend compte des éléments nouveaux les plus marquants et examine les indicateurs de performance clés permettant de mesurer les progrès accomplis au regard des effets directs mentionnés dans la politique en matière d’évaluation (2016-2021), dans les domaines suivants: couverture des évaluations; qualité et utilisation faite des rapports d’évaluation; partenariats en matière d’évaluation et évaluations conjointes; et ressources financières et humaines destinées à la fonction d’évaluation.

La troisième partie envisage l’avenir de la fonction d’évaluation et met en lumière les enjeux auxquels il faudra prêter attention dans les années qui viennent, ainsi que les priorités stratégiques définies pour chacun des objectifs énoncés dans la politique en matière d’évaluation.