Pacte pour le Changement (2PC) a L’Horizon 2030

Le Covid, les conflits et le changement climatique ont attiré l’attention sur les inégalités du monde comme jamais auparavant. En tant que dirigeants d’organisations non gouvernementales internationales (ONGI), nous travaillons avec des organisations nationales et locales du monde entier pour un avenir plus juste dans lesquels les besoins de tous les individus sont satisfaits et leurs droits respectés, les gouvernements assument leurs responsabilités et la société civile s’épanouit. Pour y parvenir, nous devons construire un écosystème d’aide plus solide, fondé sur les principes de solidarité, d’humilité, d’autodétermination et d’égalité.

L’aide doit être plus efficace pour ceux qu’elle est censée aider et refléter les défis auxquels le monde sera confronté à l’avenir. Ce qui signifie qu’il faut créer de véritables partenariats avec les organisations et les gouvernements locaux et nationaux, et transférer davantage de pouvoir, de prise de décisions et de fonds vers ceux qui sont touchés par la crise et la pauvreté. Ce n’est que grâce à ces partenariats que nous pourrons supprimer toute dépendance à l’égard de l’aide et continuer à renforcer les communautés que nous nous efforçons de soutenir.

En étant dirigés localement et connectés mondialement, nous pourrons avoir un impact plus important et plus durable sur la vie des individus. Il y a des moments où les ONGI doivent compléter les connaissances, l’expertise et les relations locales avec nos ressources et nos compétences, mais devons-nous également savoir quand nous devons nous retirer.

Nous devons également changer la façon dont nous présentons notre travail au public. Nous présentons parfois les personnes vivant dans la pauvreté dans le Sud comme “différentes” de nous, comme des victimes sans défense ayant besoin de sauveurs. Ce “white saviourism/ sauveur blanc” renforce les stéréotypes selon lesquels nous donnons et ils reçoivent passivement. La réalité est tout autre. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque les personnes de leur communauté prennent les décisions. C’est pourquoi nous nous engageons ici non seulement à travailler plus étroitement avec les communautés, mais aussi à raconter leurs récits avec plus de respect.

Notre engagement est le résultat d’un processus sans précédent d’un an et qui a été organisé par Adeso, une organisation humanitaire et de développement en Somalie, dans lequel les dirigeants des ONGI du Nord ont tenu compte des défis posés à leurs méthodes de travail par les ONG du Sud. L’engagement promesse s’appuie sur ceux antérieurs pris par notre secteur, par exemple la Charte pour le Changement et le Grand Bargain, dans la poursuite des Objectifs Mondiaux convenus par les dirigeants mondiaux en 2015. Alors que ces initiatives se concentrent sur le rôle des ONGI, l’engagement met l’accent sur le rôle que doivent jouer les organisations locales et sur les droits, les besoins et les priorités des communautés locales.