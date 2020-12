Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières - Rapport du Secrétaire général (A/75/542)

Soixante-quinzième session

Points 14 et 122 de l’ordre du jour

Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes

Suite donnée aux textes issus du Sommet du Millénaire

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 73/195 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général, comptant sur l’appui du Réseau des Nations Unies sur les migrations, de lui rendre compte tous les deux ans de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, des activités du système des Nations Unies à cet égard, et du fonctionnement des arrangements institutionnels. Ce rapport, le premier à donner suite à ce mandat, a été élaboré sur la base de contributions et de consultations approfondies.

I. Introduction