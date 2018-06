Pacific Syndromic Surveillance System Weekly Bulletin / Système de Surveillance Syndromique dans le Pacifique - Bulletin Hebdomadaire: W22 2018 (May 28-Jun 03)

The following syndrome has been flagged:

• Acute Fever and Rash: Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu

Other Updates:

Dengue:

• Kiribati : As of 4 June there have been 665 dengue-like illness cases since 21 March 2018. There have been 18 hospitalised cases, and one death in a 9 year old who presented with symptoms of severe dengue. Source: Kiribati MHMS

• Dengue serotype-1 outbreak is ongoing in Wallis and Futuna. As of 5 June there have been 156 cases including 16 hospitalisations since September 2017. For further details please refer to Patrick Lambruschini’s PacNet post on 5 June 2018.

• New Caledonia has an ongoing outbreak of dengue serotype 1 and 2 (83% of cases are serotype-2). As of 1 June there have been 1,257 confirmed cases since 1 Jan 2018 including 112 hospitalisations. For further details please refer to PacNet post on 1 June by Ludovic Floury.

Les syndromes suivants ont été signalés :

• Fièvre éruptive : Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu

Autres relevés :

Dengue:

• Kiribati : Au 4 juin on compte 665 cas de cas cliniquement évocateurs de dengue depuis le 21 mars 2018. Dix-huit patients ont été hospitalisés, et un décès a été signalé, il s’agit d’un enfant de 9 ans présentant des symptômes sévères de la dengue. Source : ministère de la Santé et des Services médicaux de Kiribati.

• Une épidémie de dengue de type 1 sévit actuellement à Wallis et Futuna. Au 5 juin, 156 cas ont été recensés, dont 16 hospitalisations. Pour tout complément d’information, veuillez consulter l’avis publié le 5 juin 2018 sur PacNet par Patrick Lambruschini.

• La Nouvelle-Calédonie connaît actuellement une épidémie de dengue de type 1 et 2 (le sérotype 2 représente 83% des cas). Au 1er juin, 1,257 cas ont été confirmés depuis le 1er janvier 2018 dont 112 hospitalisations. Pour plus d’information, veuillez consulter le message posté sur PacNet le 1er juin par Ludovic Floury.