ONU-Habitat lance un plan d'intervention et une campagne COVID-19 ciblant les communautés les plus vulnérables du monde

Nairobi, Kenya 23 avril 2020 - La propagation de la crise du COVID-19 continue et menace les plus vulnérables dans les villes et dans les communautés, en particulier le milliard de personnes vivant dans des bidonvilles, établissements informels, en incluant, les réfugiés, les personnes déplacées puis les migrants. Pour faire face à la crise, ONU-Habitat lance un plan d'intervention d'urgence COVID-19 sur 64 pays, axé sur une action immédiate dans les zones pauvres et densément peuplées. Ceci est soutenu par la campagne COVID-19, qui mobilise les soutiens de gouvernements nationaux, municipaux et locaux et les dirigeants communautaires à travers son réseau de professionnels urbains, d'organisations de base et d'entreprises.

Plus de 95 % des cas de coronavirus dans le monde se trouvent dans des zones urbaines dans les environs de 1 500 villes. Les habitants des quartiers informels sont particulièrement à risque, car ils vivent dans des conditions de surpopulation, manquent de logements adéquats et de services de base tels que l'eau et l'assainissement, et survivent du jour au lendemain. Il est donc extrêmement difficile de mettre en œuvre des mesures pour ralentir la transmission telle que l'éloignement physique, l'auto-quarantaine, le lavage des mains ou les blocages à l'échelle de la communauté.

ONU-Habitat, qui a plus de 40 ans d'expérience en milieu urbain, en grande partie dans des situations humanitaires, travaille avec ses partenaires sur le terrain, y compris les maires, les gouverneurs, les fournisseurs de services de transport et de services publics, les femmes, les organisations de jeunesse et communautaires, les ONG pour livrer le Plan d'urgence de 72 millions USD en Afrique, dans les États arabes, en Asie-Pacifique et en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Ce soutien catalytique amplifiera l'impact des initiatives en cours des gouvernements centraux et locaux, des communautés et d'autres agences des Nations Unies. Les besoins de financement seront mis à jour à mesure que la situation évolue et que les besoins sont plus évalués en détail.

Plus de 70% de l'aide sera utilisée pour aider les établissements informels à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement à un prix abordable, à sensibiliser le public à COVID-19 et à soutenir les initiatives visant à empêcher les personnes de devenir sans-abri, en leur fournissant un abri temporaire ou d'autres activités génératrices de revenus. Assurer un transport sûr et réaménager les bâtiments pour isoler les personnes infectées sont d'autres domaines prioritaires.

Pour garantir que les réponses urbaines, telles que la fourniture d'eau, de nourriture, de logements, de services de santé et de moyens de subsistance, ciblent les zones les plus vulnérables et à haut risque , ONU-Habitat aidera à la collecte, l’analyse de données, à la cartographie des zones sensibles existantes et émergeantes en travaillant avec son réseau de partenaires locaux et mondiaux. Ceci aidera la prise de décision, fondée sur des preuves reçues par les gouvernements locaux et les principales parties prenantes.

Alors que la pandémie plonge l'économie mondiale dans une récession mondiale, ONUHabitat se concentre sur les politiques et mesures visant à atténuer l'impact social et économique local de COVID-19 et travaille avec une coalition de leaders d'opinion mondiaux et les parties prenantes dans les sphères publiques et privées. .

ONU-Habitat a déjà fourni un financement initial de plus de 1,3 millions de dollars pour étendre les projets dans 13 pays avec un soutien en matière de préparation communautaire, de sensibilisation et d'hygiène. L'agence a également lancé conjointement avec Cités et gouvernements locaux unis et Metropolis (UCLG), une série d'apprentissage virtuel en ligne #BeyondTheOutbreak pour les maires et les dirigeants locaux afin de partager des solutions urbaines. « L'équipe d'ONU-Habitat travaille jour et nuit pour aider les dirigeants des villes et des communautés à réduire les risques dans les établissements informels et à aider les plus vulnérables. « Avec notre vaste réseau de partenaires ainsi que nos experts internes, ONUHabitat travaille en étroite collaboration avec les villes et les communautés pour trouver des solutions innovantes, pour fournir de l'eau et des installations sanitaires, des transports sûrs et pour atténuer l'impact économique sur les pauvres des villes. , » a déclaré le directeur exécutif, Maimunah Mohd Sharif d'ONU-Habitat. « Nous voulons aider à renforcer la résilience de nos partenaires communautaires pour répondre à des défis spécifiques et variés au cours des prochains mois et au-delà.» Au niveau mondial, ONU-Habitat partage ses bonnes pratiques et ses solutions, et identifie les politiques, les mesures juridiques, les approches de gouvernance efficaces afin de répondre aux besoins actuels et à la résilience à long terme.

En Afrique, ONU-Habitat soutiendra 20 pays, en donnant la priorité à la coordination, la préparation et à l’intervention aux situations d'urgence, en améliorant l'accès à la nourriture et aux services de base, notamment l'eau, l'assainissement et l'hygiène, puis en promouvant l'esprit d'entreprise . La réponse d'ONU-Habitat dans 11 pays du monde arabe se concentre sur l'amélioration de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la garantie de transports sûrs, la sécurisation des moyens de subsistance, l'évaluation de la vulnérabilité et la cartographie des zones à risque.

Dans 17 pays de la région Asie-Pacifique, l'agence rassemblera, analysera et produira des données pertinentes, améliorera l'hygiène, l'eau, l'assainissement et les installations sanitaires et puis sensibilisera le public. Et dans 16 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ONU-Habitat renforcera les capacités des autorités locales, et contribuera à atténuer l'impact économique de la pandémie sur les populations vulnérables dans les villes et joindra les efforts régionaux afin d’attirer les investissements dans les zones vulnérables.

Pour amplifier l'impact et élargir la portée du plan d’intervention, ONU-Habitat lance une campagne COVID-19 `` Agissez avec nous dans les villes et les communautés '' qui appelle les organisations de la société civile, les groupes communautaires , les institutions professionnelles, les universitaires et la recherche, les entreprises et les collectivités locales à s'engager en ligne, et à agir solidairement pour lutter contre la pandémie dans les villes, puis à aider les communautés les plus vulnérables. La campagne fournira un rôle central pour réseauter et partager les solutions, les initiatives, les bonnes pratiques, les leçons apprises, avec les articles des partenaires afin de renforcer l’intervention et améliorer la résilience des villes et des communautés.

Le plan d’intervention et la campagne COVID-19 fournissent une feuille de route et un point de ralliement à l'engagement combiné d'ONU-Habitat et de son réseau d'acteurs urbains, en apportant des réponses proactives pour les villes, en protégeant leurs populations, et en stoppant la pandémie, œuvreant au relèvement et à la résilience.

