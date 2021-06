OMM Info‑Niño/Niña (Mai 2021)

Situation actuelle et perspectives

Selon les indicateurs tant océaniques qu’atmosphériques, l’anomalie La Niña 2020-2021 a pris fin. D’après les dernières prévisions des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance relevant de l’OMM, les conditions neutres devraient dominer dans le Pacifique tropical pendant l’été boréal: cette situation est probable à 78 % pour la période de mai à juillet, puis elle diminue et passe à 55 % pour la période d’août à octobre. La poursuite de conditions ENSO (El Niño-oscillation australe) neutres semble le scénario le plus probable pour le reste de l’année civile. Toutefois, les perspectives pour le second semestre de 2021 sont très incertaines. Une transition vers un épisode El Niño ou la réapparition de conditions propres à une anomalie La Niña sont parfois envisagées. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) continueront de suivre de près l’évolution de la situation au cours des prochains mois et d’actualiser leurs prévisions.

Les indicateurs tant atmosphériques qu’océaniques ont attesté de l’apparition de conditions La Niña en août-septembre 2020. Les températures de surface du centre/centre-est du Pacifique équatorial ont culminé en octobre-novembre 2020. En 2021, les anomalies des températures de surface dans le centre-est du Pacifique se sont estompées. Ainsi, les anomalies actuelles sont faiblement négatives et ne sont pas assez marquées pour correspondre aux seuils de manifestation du phénomène La Niña.

Les températures sous la surface, qui étaient inférieures à la normale, ont considérablement augmenté en février et sont devenues supérieures à la normale en mars.

Depuis la fin du mois de mars, sous l'effet de la variabilité active du vent à la surface de la mer, les anomalies négatives des températures de surface qui subsistaient se sont résorbées plus lentement que ne le suggérait le processus d'ajustement engagé par les températures sous la surface. Les températures de surface du Pacifique équatorial au large des côtes sud-américaines ont été très variables et sont actuellement beaucoup plus basses que celles du reste du Pacifique tropical, ce qui peut engendrer des effets localisés.

Le Pacifique tropical connaissait depuis la mi-2020 une augmentation des anomalies des alizés et une intensité des vents d’ouest en altitude supérieure à la moyenne. Les anomalies accrues des alizés près de la surface sont maintenant légères et manquent de structure spatiale. Les vents d’ouest en altitude supérieure sont également bien plus faibles. Les indicateurs de nébulosité et de précipitations sont revenus à la normale. Il n’est plus constaté de nébulosité inférieure à la moyenne dans le centre et le centre-ouest du Pacifique tropical ni de précipitations supérieures à la moyenne autour du continent maritime. Par ailleurs, l’indice d’oscillation australe, représenté par la différence de pression normalisée au niveau de la mer entre Tahiti et Darwin, a retrouvé des valeurs neutres en mars, lesquelles n’ont pas évolué. Ces régimes océaniques et les anomalies atmosphériques correspondantes sont caractéristiques d'une sortie d'un épisode La Niña. Il ressort des observations passées que les conditions ENSO opèrent généralement une transition pendant la période d’avril à juin.

Les modèles climatiques des centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance se fondent sur les conditions récentes, ici celles d’avril et de mai, pour élaborer des prévisions ENSO à l’échelle mondiale pour les mois à venir. Ainsi, pour la période de mai à juillet 2021, la probabilité que les conditions restent neutres atteint 78 % et celles d’une réapparition de La Niña et d’une manifestation d’El Niño sont estimées à 19 % et à un petit 3 %, respectivement. Les températures de surface dans le centre-est du Pacifique tropical présenteront vraisemblablement une anomalie comprise entre -0,6 et +0,3 °C de mai à juillet 2021, puis entre -0,8 et +0,8 °C d’août à octobre 2021, période au cours de laquelle les conditions seront le plus probablement neutres (probabilité supérieure à 50 %). Par la suite, les conditions ENSO neutres resteront davantage probables qu'un épisode El Niño ou La Niña, mais l'incertitude est plus grande. Les prévisions à longue échéance, en particulier celles qui vont au-delà du printemps boréal, ont tendance à être moins précises. Or, même si le printemps, qui représente un obstacle à la prévisibilité, est presque terminé, les prévisions pour la fin de l'année ne sont pas encore très claires. Quasiment la moitié des prévisions jusqu’à la fin de l’année penchent pour des conditions neutres et l’autre moitié pour la réapparition de La Niña ou le développement d’un épisode El Niño.

Il convient de souligner que les phénomènes El Niño et La Niña ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent les régimes climatiques à l’échelle régionale et mondiale. En outre, il n’y a pas nécessairement de corrélation directe entre l’intensité d’un épisode ENSO et l’ampleur de ses incidences. Au plan régional, les prévisions saisonnières doivent tenir compte des effets respectifs du phénomène ENSO et d’autres phénomènes influant sur le climat à l’échelle locale. Des informations exploitables à l’échelle régionale et locale peuvent être tirées des prévisions saisonnières du climat de portée régionale ou nationale, comme celles qui émanent des centres climatologiques régionaux de l’OMM, des forums régionaux sur l’évolution probable du climat et des SMHN.