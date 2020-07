Observatoire de l’OIT: le COVID‑19 et le monde du travail. Cinquième édition

En ce qui concerne le marché du travail pour le reste de l’année 2020, les résultats dépendront des choix politiques et des mesures prises, ainsi que des évolutions futures de la pandémie. Jusqu’ici, la plupart du temps, de nombreux pays ont injecté des ressources sans précédent pour stimuler l’économie et l’emploi, à travers notamment des mesures fiscales, monétaires et liées à la protection sociale. Il reste que l’espace fiscal a des limites dans un certain nombre de pays à bas revenu et à revenu intermédiaire.

Aller vers une reprise économique riche en emplois nécessitera de relever des défis majeurs, notamment a) trouver un bon équilibre au niveau des mesures prises; b) intervenir de manière durable à la bonne échelle; c) venir en aide aux groupes de personnes les plus vulnérables et les plus touchées et générer des résultats plus équitables sur le marché du travail; d) assurer une solidarité et un soutien au niveau international; et e) renforcer le dialogue social et le respect des droits au travail. Des recommandations importantes pour relever ces défis sont contenues dans la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 2019, qui définit une vision d’un programme centré sur l’humain, fondé sur l’investissement dans les capacités des individus, dans les institutions du travail et dans des emplois durables pour l’avenir.