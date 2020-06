Où sont passées les femmes ? L'absence manifeste de femmes dans les équipes et les plans d'intervention à la COVID-19, et pourquoi nous avons besoin d’elles

Résumé

La crise mondiale dû à la COVID-19 touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Majoritaires au sein des travailleurs de première ligne, les femmes sont en effet très exposées à la maladie. Les mesures de confinement mises en œuvre pour freiner la propagation du virus ont également donné lieu à une augmentation des cas de violence basée sur le genre (VBG), en particulier la violence domestique et celle exercée par les partenaires intimes ont réduit l'accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive (SSR) et ont gravement affecté les moyens de subsistance et les opportunités économiques des femmes.

Il est de ce fait d'autant plus important que les voix des femmes soient également incluses dans les espaces et les processus de prise de décision où les réponses sont formées. Une telle participation des femmes est nécessaire à tous les niveaux et dans tous les domaines, des comités nationaux de crise aux communautés locales qui sont en première ligne de la réponse humanitaire. Sans une direction et une participation égales des femmes, les réponses à la crise de la COVID-19 seront moins efficaces et sauront moins répondre aux besoins des femmes et des filles, ce qui portera des conséquences à court et à long terme pour des communautés toute entières.

La nature sexospécifique de cette crise a suscité une attention médiatique sans précédent dans certaines régions du monde et de récentes recherches ont démontré que les femmes dirigeantes ont mieux réussi que leurs homologues masculins à réduire la transmission de la COVID-19 dans leur pays Ces discussions sont les bienvenues, mais doivent être étendues pour prendre en compte le leadership des femmes à des niveaux allant au-delà de celui de la direction d'un État, et pour déterminer si les réponses à la COVID-19 sont également des réponses aux besoins des femmes et des filles.

En s'appuyant sur une enquête menée dans 30 pays et sur la base de l'expérience et des données de CARE, ce rapport fournit une première analyse de :

La mesure dans laquelle les femmes et les hommes ont une voix égale dans les organes décisionnels nationaux liés à la COVID-19 ; La mesure dans laquelle réponses apportées au niveau national s'attaquent à l'impact disproportionné de la pandémie sur les femmes et les filles par le biais de financements ou d'engagements politiques en faveur de la lutte contre la VBG, de services de santé sexuelle et reproductive ou d'une aide économique spécifique aux femmes ;

La question de savoir si les pays où les femmes occupent des postes de direction politique à un niveau élevé ont été plus enclins à réagir de manière à tenir compte des différences entre les sexes ;

La mesure dans laquelle les femmes qui interviennent en première ligne dans les opérations humanitaires, en particulier au sein des organisations luttant pour le droits des femmes et les organisations dirigées par des femmess sont soutenues pour apporter une réponse dans leurs communautés.

CARE est parvenu aux conclusions suivantes :

La majorité des comités nationaux créés pour répondre à la crise de la COVID-19 souffrent d'une inégalité dans la représentation des femmes et des hommes. Parmi les pays étudiés qui ont créé de tels comités, 74 % comptaient moins d'un tiers de femmes parmi leurs membres, et un seul comité était totalement égalitaire. En moyenne, les femmes représentaient 24 % des membres de ces comités ;

Dans sept pays - près de 25 % de l'échantillon - le programme CARE n'a pas pu trouver de preuves que le gouvernement avait pris des engagements financiers ou politiques en matière de lutte contre la violence basée sur le genre, de services de santé sexuelle et reproductive ou d'aide économique spécifique aux femmes ; 54% des pays étudiés n'ont pris aucune mesure sur la violence basée sur le genre que CARE ait pu trouver, et 33% ne semblent pas avoir abordé la santé sexuelle et reproductive dans leur réponse, malgré des preuves évidentes de l'impact de la crise sur ces questions ;

76 % des pays étudiés ont pris au moins un engagement politique en faveur des femmes, mais une seule politique ne peut rendre compte des conséquences colossales de la pandémie sur l'égalité des sexes ;

Les pays qui comptent davantage de femmes aux postes de responsabilité, comme le mesure l'indice de pouvoir des femmes du Council on Foreign Relations,7 sont plus susceptibles de fournir des réponses à la crise de la COVID-19 qui tiennent compte des effets de cette dernière sur les femmes et les filles. En moyenne, plus le pays obtient un score élevé sur l'indice, plus il est susceptible de formuler une réponse sexospécifique ;

Les gouvernements où les femmes occupent des postes de responsabilité moins élevés risquent de créer des plans d'intervention COVID-19 qui ne tiennent pas compte de l'impact disproportionné de la pandémie sur les femmes et les filles, et de ne pas mettre en œuvre des politiques à même de les soutenir. Dans de nombreux contextes, l'absence de leadership équilibré entre les sexes pourrait aggraver les effets de la crise sur les femmes et les filles, leurs familles et leurs communautés. Il existe également un risque que les avancées des dernières années en matière d'égalité des sexes soient remises en cause pendant la crise COVID-19 ;

Les organisations locales de défense des droits de la femme et les organisations dirigées par des femmes ne sont pas incluses dans le processus décisionnel relatif à l'intervention humanitaire, ni ne reçoivent leur juste part de financement.

En dépit d'obstacles importants, les femmes jouent un rôle de premier plan en tant que militantes, dirigeantes, bénévoles et membres de groupes et de réseaux dirigés par des femmes. Dans le monde entier, les femmes répondent déjà aux crises causées par les conflits et le changement climatique, et l'expérience comme la base de données de CARE montrent que lorsqu'elles sont capables d'agir et de s'exprimer sur un pied d'égalité, les réponses humanitaires sont plus efficaces et plus inclusives.

Cependant, les premières conclusions suggèrent que la réponse humanitaire à la crise de la COVID-19 n'est ni localisée ni dirigée par des femmes. Bien que les signataires du Grand Bargain se soient engagés à garantir que 25 % du financement humanitaire parvienne aux acteurs locaux et nationaux aussi directement que possible, moins de 0,1 % du financement lié à la crise du COVID-19 actuellement suivi répond à cette exigence. Les analyses rapides de genre menées par CARE ont démontré que les femmes sont systématiquement laissées en dehors des décisions de réponse au niveau local et communautaire, et que la crise ne fait qu'élever des obstacles à leur participation. Cela met en danger l'efficacité de la réponse et empêche les femmes d'influencer et de prendre les décisions qui les touchent le plus. Un leadership des femmes est nécessaire pour garantir que les réponses proposées ne présentent pas de lacunes importantes qui mettent en danger la vie, les moyens de subsistance et le bien-être de la moitié, voire plus, des personnes touchées par la crise.

Pour remédier à cette question de la faible représentation des femmes aux postes de direction d'organes de réponse à la COVID-19 et de rédaction de plans d'intervention, CARE préconise une action urgente dans deux domaines clés:

Accroître le leadership des femmes à tous les niveaux des structures d'intervention liée à la crise de la COVID-19 ; Augmenter le financement des droits des femmes et des organisations dirigées par des femmes qui répondent à la crise.

Plus précisément, CARE recommande que des mesures urgentes soient prises pour répondre aux points suivants:

Les gouvernements nationaux devraient :

Promouvoir une participation significative des femmes à la prise de décision, du niveau local au niveau national, en appliquant un quota d'égalité des sexes aux organes et processus décisionnels liés à la crise de la COVID-19, et en favorisant la participation active et significative des femmes dans ces derniers;

Travailler avec diverses organisations, mouvements et leaders locaux dirigés par des femmes et œuvrant pour les droits des femmes afin d'identifier les obstacles à la participation et au leadership des femmes dans les structures de prise de décision, et déterminer les actions à mener pour s'attaquer à ces obstacles et les surmonter ;

Créer des mécanismes de réponse à la COVID-19 équilibrés à tous les niveaux et soutenir la participation des femmes en tenant compte des obstacles spécifiques au genre dans les espaces de prise de décision.

Les donateurs internationaux et les agences des Nations Unies devraient :

Défendre activement le leadership des femmes dans les interventions COVID-19 au sein des contextes humanitaires. Par exemple, en veillant à ce que les organisations locales de défense des droits des femmes et les organisations dirigées par des femmes soient représentées de manière significative dans les organes de coordination des réponses à la crise de la COVID-19 ;

Reconnaître que les femmes sont en première ligne de l'action sanitaire et humanitaire et soutenir leur leadership. Cet effort implique de mettre à disposition des fonds rapides et flexibles auprès de partenaires tels que les organisations locales de défense des droits des femmes, les organisations dirigées par des femmes et les femmes qui interviennent en première réponse ;

Travailler d'urgence pour respecter l'engagement du Grand Bargain de canaliser 25 % du financement humanitaire directement vers les acteurs locaux et nationaux, en donnant la priorité aux organisations dirigées par des femmes et aux organisations de défense des droits des femmes, notamment via l'appel COVID-19 de l'ONU pour une réponse humanitaire globale.

Les ONG internationales devraient :