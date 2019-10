Nutrition : Sécurité Economique

INTRODUCTION

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’emploie à prévenir et traiter la malnutrition dans les populations touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence. Les gens souffrent de malnutrition pour plusieurs raisons : parce qu’ils ne consomment pas assez d’aliments nutritifs, mais aussi parce qu’un manque de soins de santé, d’eau potable, d’installations sanitaires et de sécurité les expose à des maladies qui sont cause de malnutrition. Lors d’un conflit, le risque de malnutrition augmente à mesure que des infrastructures importantes sont détruites et que des services essentiels cessent de fonctionner, ce qui rend difficile, voire impossible, d’obtenir la nourriture nécessaire. De plus, une prévalence élevée de la malnutrition peut gravement nuire au développement d’un pays longtemps après la fin d’un conflit.

Si une bonne nutrition est importante pour chaque être humain, elle est vitale pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes et allaitantes.