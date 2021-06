NUSIDA, OIM : Les personnes en situation de déplacement vivant avec le VIH doivent avoir accès aux vaccins contre la COVID-19

Genève - Les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays ainsi que les populations mobiles et touchées par une crise qui vivent avec le VIH doivent avoir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, ont déclaré aujourd'hui le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les personnes en situation de déplacement sont souvent plus vulnérables aux maladies, notamment à la COVID-19 et au VIH. En outre, les personnes vivant avec et/ou affectées par le VIH et les migrants sont souvent victimes d'inégalités importantes. Elles sont fréquemment confrontées à des risques sanitaires dus à des processus de migration parfois périlleux, à des conditions de vie insalubres, à des conditions de travail dangereuses, ainsi qu'à un manque général d'information, à la stigmatisation, à la discrimination et à l'isolement. Les migrants et les personnes déplacées sont également confrontés à un grand nombre d'obstacles administratifs, financiers, géographiques, sociaux et culturels qui les empêchent d'accéder régulièrement aux soins de santé ou d'assurer la continuité des soins au-delà des frontières - y compris l'accès au traitement contre le VIH.

Pendant la pandémie, dans un contexte de montée de la xénophobie et de la discrimination, certains migrants vivant avec le VIH se sont retrouvés confrontés à une triple stigmatisation liée (1) au fait d'être positif à la COVID-19, (2) au fait d'être séropositif et (3) au fait d'être migrant, ce qui a souvent eu de graves conséquences sur leur santé mentale. Pour de nombreux migrants et personnes déplacées vivant avec le VIH et d'autres maladies auto-immunes, ou risquant de contracter le VIH, l'exposition au risque a augmenté tandis que la disponibilité des services VIH a diminué.

« Pour mettre fin aux inégalités et mettre la réponse mondiale au VIH sur la bonne voie pour atteindre l'objectif 2030 d’éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique, nous devons agir immédiatement pour réduire les inégalités subies par les migrants et les populations mobiles. Cela inclut le plein accès aux services de prévention et de traitement du VIH et aux vaccins COVID-19 », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA, avant la 48e réunion du Conseil de coordination du programme de l'ONUSIDA qui se tiendra la semaine prochaine à Genève, en Suisse. Un rapport d'activité sur les services VIH destinés aux populations migrantes et mobiles ainsi qu'aux réfugiés et aux populations touchées par une crise sera présenté lors de la réunion.

« La réponse mondiale au sida et la réponse à la COVID-19 laissent des millions de personnes sur le bord de la route, dont de nombreux migrants et personnes déplacées de force », a déclaré le Directeur général de l'OIM, António Vitorino. « Nous avons vu que négliger les besoins sanitaires des groupes marginalisés peut être dévastateur pour les communautés. Ensemble, tous les pays doivent s'engager à ne pas laisser cela se reproduire. »

Le 8 juin, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration politique sur le VIH et le sida 2021, qui mentionne spécifiquement les migrants, les réfugiés et les déplacés internes, et exhorte les gouvernements à faire en sorte que « 95 pour cent des personnes vivant avec le VIH, exposées au risque d'infection et touchées par le VIH soient protégées contre les pandémies, y compris la COVID-19 ». Pour atténuer et traiter la COVID-19 et le VIH, il est crucial de maintenir des normes élevées de soins de santé et de protection, et de partager des informations accessibles.

L'OIM et l'ONUSIDA appellent de toute urgence les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour s'assurer que les campagnes nationales de vaccination contre la COVID-19 incluent tous les migrants souffrant de comorbidités telles que le VIH, conformément aux recommandations de l'OMS concernant l'établissement des priorités, et que tous les efforts sont faits pour éliminer les obstacles auxquels nombre d'entre eux sont encore confrontés pour accéder aux services de santé, notamment la stigmatisation et la discrimination.

Les deux organisations, qui sont des partenaires officiels depuis 2011, élargissent leur partenariat de longue date pour s'attaquer aux multiples formes d'exclusion auxquelles sont confrontés les migrants, les réfugiés, les personnes touchées par une crise et les autres populations mobiles vivant avec le VIH, et sont prêtes à soutenir les pays dans leurs efforts pour se remettre de la COVID-19 et dans l'engagement mondial à mettre fin au sida d'ici 2030, grâce à des programmes de santé équitables et inclusifs conformes aux principes de la couverture sanitaire universelle.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

