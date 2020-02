Nouveau coronavirus: un forum de l’OMS pour faire progresser la recherche et ‎l’innovation

Afin de faire naître une action internationale en riposte à la flambée épidémique de nouveau coronavirus (2019-nCoV), l’OMS organise un forum mondial sur la recherche et l’innovation.

Le Directeur général de l’Organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: « Il est essentiel de tirer parti des potentialités de la science afin d’endiguer cette flambée épidémique. Il y a des questions auxquelles nous devons répondre et des outils que nous devons développer aussi rapidement que possible. L’OMS joue un rôle de coordination important en rassemblant la communauté scientifique afin de déterminer les priorités de la recherche et d’accélérer les progrès. »

Le forum, qui se tiendra à Genève les 11 et 12 février, est organisé en collaboration avec le GloPID-R (un réseau mondial pour la recherche et la collaboration dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence causées par des maladies infectieuses).

Il rassemblera des acteurs majeurs, notamment des scientifiques de premier plan, ainsi que des organismes de santé publique, des ministères de la santé et des bailleurs de fonds pour la recherche qui mènent des travaux essentiels dans les domaines de la santé animale et de la santé publique et travaillent à la mise au point de vaccins, de traitements et produits de diagnostic, entre autres innovations.

Les participants aborderont plusieurs domaines de recherche, notamment l’identification de la source du virus et le partage d’échantillons biologiques et de séquences génétiques.

Les experts feront fond sur les travaux de recherche existants sur les coronavirus du SRAS et du MERS et ils détermineront les connaissances à acquérir ainsi que les priorités de la recherche, ceci afin d’accélérer la diffusion d’informations scientifiques et des produits médicaux les plus nécessaires pour minimiser l’impact de la flambée due au 2019-nCoV.

Cette rencontre devrait aboutir à l’élaboration d’un programme de recherche mondial sur le nouveau coronavirus qui définira les priorités et les cadres d’action susceptibles d’orienter le choix des projets à entreprendre en premier lieu. Pour la Dre Soumya Swaminathan, Scientifique en chef à l’OMS, « comprendre la maladie, ses réservoirs, son mode de transmission et sa gravité clinique, puis élaborer des contre-mesures efficaces est primordial pour endiguer la flambée, limiter le nombre de décès et minimiser les conséquences économiques. »

Le forum permettra en outre d’accélérer l’élaboration et l’évaluation de tests de diagnostic, de vaccins et de médicaments efficaces, tout en mettant au point des mécanismes qui offrent un accès abordable aux populations vulnérables et en facilitant l’engagement de la communauté.

Le Dr Michael Ryan, Directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, a ainsi ajouté: « Le schéma directeur de l’OMS sur la recherche-développement est une stratégie mondiale et un dispositif de préparation qui oriente l’élaboration coordonnée de médicaments et de vaccins en amont des épidémies et permet la mise en place rapide d’activités de recherche‑développement pendant celles-ci. Il permet la distribution accélérée de produits de diagnostic, de vaccins, de traitements et de technologies qui sauveront des vies. »

La définition, à l’échelon mondial, de priorités claires pour la recherche sur le nouveau coronavirus devrait aboutir à des investissements plus efficaces, à des travaux de recherche de haute qualité et à la création de synergies entre les chercheurs du monde entier.

