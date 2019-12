Nous devons tous intensifier l'inclusion des personnes handicapées, déclare la cheffe adjointe de l'ONU

La communauté internationale a adopté des cadres véritablement novateurs pour faire progresser les droits des personnes handicapées, mais il subsiste un écart important entre ces ambitions et le vécu quotidien de millions de personnes handicapées, a déclaré la Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, samedi à Doha.

«Nous devons améliorer notre performance collective en matière d'inclusion des personnes handicapées », a déclaré Mme Mohammed.

Avec 181 États parties, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est l'un des traités relatifs aux droits de l'homme les plus largement ratifiés au monde. L'Agenda pour le développement durable de 2030 s'engage fermement à faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas laissées pour compte dans la quête de paix et de prospérité sur une planète saine menée par la communauté internationale.

Mais il subsiste un écart important entre ces mesures ambitieuses et la réalité quotidienne à laquelle est confronté le milliard de personnes handicapées dans le monde, dont environ 80 % vivent dans des pays en développement où elles sont parmi les plus marginalisées de toutes les communautés touchées par la crise.

Des obstacles subsistent ; la stigmatisation alimente la discrimination

« Le nombre de personnes handicapées vivant dans la pauvreté et la faim est supérieur et, dans certains pays, représente le double de celui de la population générale », a déclaré la Vice-Secrétaire générale dans son allocution d'ouverture de la Conférence internationale de Doha sur le handicap et le développement.

Amina Mohammed a estimé que par rapport à la population générale, les personnes handicapées font face à beaucoup plus d'obstacles lorsqu'elles veulent avoir accès aux soins de santé.

« Globalement, le pourcentage de personnes handicapées qui ont un emploi est deux fois moins élevé que celui des personnes non handicapées », a-t-elle dit, ajoutant qu'elles sont également moins susceptibles de fréquenter l'école et de terminer leurs études primaires.

Dans toutes les régions, la stigmatisation à laquelle sont confrontées les personnes handicapées abonde, aggravée par un manque de compréhension de leurs droits et de la valeur de leur contribution à la société. Mme Mohammed a souligné que la stigmatisation continue d'alimenter la discrimination systémique, les personnes handicapées se voyant refuser l'égalité d'accès à l'éducation, à la main-d'œuvre, aux soins de santé et aux opportunités de participer à la vie publique.

«Et, pour de nombreuses personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, la discrimination se multiplie », a-t-elle ajouté.

Il faut faire plus pour renverser la situation intenable.

« Cette situation est intenable. Cela va à l'encontre de notre engagement collectif envers la dignité humaine, de nos obligations en vertu du droit international et des solides arguments commerciaux en faveur de l'inclusion des personnes handicapées », a déclaré Mme Mohammed.

« C'est à nous - dirigeants du gouvernement, du monde des affaires, de la société civile, des organisations de personnes handicapées, des organisations internationales et autres » - qu'il incombe de renverser cette situation.

Plus tôt dans son allocution, la cheffe adjointe de l'ONU avait souligné « les efforts inlassables de Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser », qui a salué « l'un des défenseurs les plus dévoués que nous ayons pour améliorer l'éducation dans le monde et faire en sorte que personne ne soit oublié, surtout les personnes handicapées ».

Mme Mohammed a poursuivi en rappelant qu'en septembre, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à une décennie d'action pour atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) d'ici 2030. Ce faisant, il a appelé les gens du monde entier à se joindre à un mouvement mondial pour les personnes et la planète - pour l'inclusion sociale, pour l'action climatique et pour l'égalité des sexes.

Quatre domaines d'action clés

Définissant les principaux domaines dans lesquels des progrès étaient nécessaires, la Vice-Secrétaire générale a déclaré que certains pays devaient encore redoubler d'efforts pour accroître la disponibilité de données de haute qualité, actuelles et fiables, ventilées par handicap, afin d'éclairer leurs approches de l'inclusion des handicapés.

En outre, les ressources sont essentielles et les gouvernements devraient faire de l'inclusion des personnes handicapées une priorité dans leurs budgets nationaux. « Les ressources existantes doivent être dépensées d'une manière plus inclusive pour les personnes handicapées et davantage de ressources doivent être allouées à l'inclusion des personnes handicapées », a-t-elle dit.

Mme Mohammed a également appelé à une meilleure accessibilité, qu'elle a soulignée comme « une condition préalable à la pleine inclusion et à la participation significative des personnes handicapées dans notre société ».

Enfin, elle a exhorté à soutenir les personnes handicapées dans les situations de conflit et les situations humanitaires.

« Cette année, nous avons été témoins de plusieurs développements positifs », a-t-elle expliqué, soulignant le Fonds central d'aide d'urgence des Nations Unies (CERF), qui, pour la première fois, fait des personnes handicapées un domaine prioritaire, et l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies en mai de sa première résolution sur la protection des personnes handicapées dans les conflits armés.

« Nous devons maintenant travailler ensemble pour concrétiser les engagements pris dans ces documents », a-t-elle dit.

Mme Mohammed a déclaré que grâce à la collaboration entre les bureaux et institutions des Nations Unies, les équipes de pays des Nations Unies, les commissions régionales et le Secrétariat de l'ONU, une assistance pratique et des matériels de formation ont été préparés et distribués aux pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe orientale et d'Amérique latine pour les aider à relever les défis auxquels les personnes handicapées font face.

En juin dernier, le Secrétaire général a lancé la toute première Stratégie des Nations Unies pour l'inclusion des personnes handicapées, un cadre d'action pour le système des Nations Unies. « La Stratégie est notre engagement envers les personnes handicapées - elle jette les bases du changement systémique et durable dont nous avons besoin », a déclaré Mme Mohammed, expliquant qu'elle appelle à l'action dans quatre principaux domaines de responsabilité : leadership, planification stratégique et gestion ; inclusivité ; programmation ; et culture organisationnelle.

La communauté internationale a fait de nombreux progrès ces dernières années en matière d'inclusion des personnes handicapées.

« Mais nous avons encore beaucoup à faire. Dans la perspective de la Décennie d'action, vous avez tous un rôle essentiel à jouer », a souligné la Vice-Secrétaire générale.