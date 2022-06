Note D'orientation de Plan International: 10 Conférence Africaine Sur La Santé Sexuelle et Reproductive (Freetown Sierra Leone, 2022)

"Nous avons besoin de réformes politiques qui permettront aux filles d'avoir librement accès aux contraceptifs dans les hôpitaux." Fatmata, 16 ans, Sierra Leone.

Après deux ans marqués par l'ombre d'une pandémie mondiale sur les femmes et les filles, la 10e Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels est un moment crucial pour les droits de l'homme et la justice de genre sur le continent pour se réunir et s'engager à nouveau sur des objectifs, des principes et des pratiques prometteuses communes pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste.

Plan International estime que toutes les filles et les jeunes femmes ont le droit d'accéder à des services de santé maternelle et des soins obstétriques de qualité.

Vous trouverez dans cette note d'orientation CE QU’IL FAUT FAIRE pour protéger la santé des adolescentes et des jeunes femmes dans le monde entier, et en particulier en Afrique, et ainsi garantir la réalisation de leur droit à vivre sans violence.