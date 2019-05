Nota de orientación de la INEE sobre Apoyo Psicosocial: facilitando el bienestar psicosocial y la psicoeducación

INTRODUCCIÓN

Las crisis humanitarias están aumentando en todo el mundo, con un número cada vez mayor de conflictos, violencia regional, desastres naturales y antrópicos y eventos relacionados con cambio climático que obligan al desplazamiento de poblaciones enteras. Muchos de estos fenómenos han ido prolongándose y han tenido efectos adversos en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La migración forzosa provoca alteraciones a largo plazo en todos los aspectos de la vida cotidiana, entre ellos, la vivienda, la salud, el saneamiento, las actividades recreativas y la educación. Al momento de publicación de esta Nota de Orientación, más de 65 millones de personas, la mitad de los cuales tienen menos de 18 años de edad, son refugiados, solicitantes de asilo o personas internamente desplazadas (ACNUR, 2016).

La incertidumbre ante la situación que padecen y los desplazamientos cada vez más prolongados, junto con las dificultades propias de la vida cotidiana y la falta de soluciones a largo plazo para el acuciante problema, aumentan el riesgo de que las personas jóvenes refugiadas y las desplazadas por la fuerza sufran sensaciones de desesperanza y desconsuelo.

Las crisis humanitarias, que tienen un profundo impacto en los niños, niñas y adolescentes, en algunas ocasiones también alteran las relaciones familiares, perturban la cohesión social y provocan sentimientos de marginación, incertidumbre, miedo, enojo, pérdida y tristeza. La exposición prolongada a un desastre o conflicto, sin contar con medidas de protección adecuadas, puede resultar perjudicial para la salud, tanto física como mental. El impacto que las emergencias tienen en el funcionamiento de las familias y las comunidades afecta, a su vez al desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La exposición a la adversidad, especialmente en la primera infancia, puede producir el deterioro permanente del aprendizaje, del comportamiento y de la salud, tanto física como mental (Shonkoff, Boyce y McEwen, 2009). Aunque un poco de estrés en la vida es normal e incluso indispensable para el desarrollo, ya que los niños necesitan experimentar un poco de estrés emocional a fin de desarrollar habilidades saludables para afrontar y resolver problemas, el tipo de estrés que la niñez experimenta cuando se lo expone a un conflicto o a un desastre puede tornarse nocivo si se activa el sistema respuesta al estrés de manera intensiva, repetitiva y prolongada, en particular si no hay una persona adulta comprensible que le brinde protección (Center on the Developing Child, 2016; Shonkoff y Garner, 2012).

El desplazamiento forzoso suele también reducir el acceso de los niños y niñas a una educación de calidad y disminuir sus capacidades de aprendizaje. A nivel mundial, un alto porcentaje de la población infantil y juvenil que no asiste a la escuela vive en zonas afectadas por conflictos: 35 por ciento en edad escolar primaria, 25 por ciento en edad de cursar el primer ciclo de enseñanza secundaria y 18 por ciento en edad de cursar el segundo ciclo de enseñanza secundaria. Algunos de los niños, niñas y adolescentes más pobres del mundo viven en zonas especialmente vulnerables a los desastres, tales como inundaciones, sequías o tormentas severas (UNICEF, 2016). La consiguiente falta de desarrollo del aprendizaje y de habilidades expone a las personas jóvenes afectadas a un futuro probable de desempleo, salarios bajos, estigmatización y a otras desventajas sociales y económicas (Grupo de referencia del IASC, 2010).

Preocupa asimismo el hecho de que la educación es un derecho humano que es relevante para todos los niños y niñas, incluso para los afectados por las emergencias y las crisis. El derecho a la educación está codificado en múltiples instrumentos jurídicos internacionales vinculantes y no vinculantes.1 Si bien la necesidad de protección, a la que adhieren tanto la educación como el apoyo psicosocial (PSS), se intensifica en situaciones de emergencia, el derecho a la educación con frecuencia no recibe la debida prioridad. En consecuencia, le compete a la comunidad internacional continuar proporcionando educación a los niños, niñas y adolescentes desplazados durante las crisis, y les compete a los educadores garantizar que sus programas apoyen y mejoren el bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes a través del apoyo psicosocial adecuado y de actividades de psicoeducación (SEL). La educación que respalda el bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes afectados por las crisis puede permitirles aprender con mayor facilidad y participar plenamente en oportunidades educativas.

Los niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de crisis afrontan una multiplicidad de riesgos y vulnerabilidades. Un apoyo psicosocial adecuado y bien diseñado puede mejorar los procesos resilientes y mitigar las vulnerabilidades que ellos afrontan (Alexander, Boothby y Wessells, 2010). La educación es un canal particularmente relevante a través del cual se puede prestar ese tipo de apoyo por los siguientes motivos: