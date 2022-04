Niveaux d’APD en 2021 - Données préliminaires (Note de synthèse détaillée)

Le soutien apporté aux pays en développement lors de la crise du COVID-19 a tiré l’aide extérieure vers le haut en 2021 - OCDE

12/04/2022 - D'après les données préliminaires recueillies par l’OCDE, l'aide extérieure versée par les donneurs publics a atteint un niveau sans précédent de 179 milliards USD en 2021, soit une augmentation de 4.4 % en termes réels par rapport à 2020, sous l’effet du soutien apporté par les pays développés aux pays en développement face à la crise du COVID-19.

L'aide publique au développement (APD) versée par les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE en 2021 inclut 6.3 milliards USD consacrés à la fourniture de vaccins contre le COVID-19 aux pays en développement, ce qui représente 3.5 % de l’APD totale. Si l'on exclut les montants versés à cette fin, l’APD affiche une hausse de 0.6 % en termes réels par rapport à 2020.

L’APD correspondant aux dons de vaccins contre le COVID-19 a porté sur près de 857 millions de doses au bénéfice des pays en développement. Sur le total de 6.3 milliards USD, 2.3 milliards USD (soit 1.3 % de l’APD totale) correspondaient à des dons de doses excédentaires provenant des réserves nationales de vaccins (soit près de 357 millions de doses), 3.5 milliards USD portaient sur des dons de doses spécifiquement achetées pour les pays en développement, et 0.5 milliard USD renvoyait à des coûts connexes. Tous les donneurs du CAD à l’exception d'un seul ont suivi la recommandation de l’OCDE de fixer la valeur des dons de vaccins excédentaires contre le COVID-19 en 2021 à 6.72 USD par dose, et de procéder aux ajustements nécessaires lorsque leur prix d'achat était inférieur, afin de ne pas surestimer l’APD (voir les notes d'orientation de l’OCDE sur l’évaluation des dons de doses de vaccin excédentaires en 2021 et informations complémentaires).

Au total, les donneurs du CAD ont alloué 18.7 milliards USD à des activités en rapport avec le COVID-19, ce qui représente 10.5 % de leur APD nette combinée pour 2021 - en hausse par rapport à 16.6 milliards USD, soit 10.2 % de l’APD totale, en 2020.

Présentant ces nouvelles données, le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, a déclaré : « Les pays de l’OCDE ont une nouvelle fois démontré, même en temps de crise, leur volonté d'intensifier leurs efforts et d'apporter leur soutien aux pays et aux populations plus vulnérables. Si l'effort de l'an passé a constitué une autre avancée significative dans le soutien au développement, il continue de nous rester encore bien plus à accomplir. La guerre de la Russie non provoquée contre l’Ukraine a entraîné une nouvelle crise humanitaire, à laquelle le monde doit désormais faire face, et nous devons intensifier nos efforts afin d'aider les pays en développement qui seront le plus durement touchés par les pénuries de l'offre et la hausse des prix des denrées alimentaires et des principaux produits de base ».

Le total de l’APD de 2021 est équivalent à 0.33 % du revenu national brut (RNB) combiné des donneurs du CAD, un pourcentage inchangé par rapport à 2020 et qui reste inférieur à l’objectif fixé par les Nations Unies de 0.7 %. Les fluctuations des niveaux de RNB entraînées par la crise du COVID-19 auront influé sur l’évolution de ce ratio depuis 2020. Cinq membres du CAD - Allemagne, Danemark, Luxembourg, Norvège et Suède - ont atteint ou dépassé l’objectif des 0.7 % en 2021.

L’APD a augmenté dans 23 pays du CAD en 2021, une hausse qui dans de nombreux cas est due au soutien additionnel aux pays en développement touchés par la crise du COVID-19. Elle a diminué dans six pays. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par l’Italie (+ 34.5 %), la Corée (+ 20.7 %), la Slovénie (+ 19.0 %), l’Irlande (+ 14.8 %), les États-Unis (+ 14.4 %), la Nouvelle-Zélande (+ 13.8 %), l’Espagne (+ 12.5 %), le Japon (+ 12.1 %) et l’Islande (+ 11.7 %).

« Au début de la pandémie, les membres du CAD se sont engagés à s’employer à protéger les budgets d’APD. Aujourd'hui, ils continuent de respecter cet engagement, et ce, en dépit des lourdes pressions budgétaires et économiques encore aggravées par la guerre en Ukraine », a déclaré la Présidente du CAD, Mme Susanna Moorehead. « La multiplicité des crises entraîne une multiplicité des demandes auxquelles l’APD doit répondre. L’APD doit soutenir les populations dans le besoin dans tous les pays partenaires - qu’elles soient obligées de fuir en raison d'un conflit, qu’elles souffrent de la famine ou qu'elles soient particulièrement pauvres et vulnérables, comme cela est surtout le cas des femmes et des enfants, qui sont le plus durement touchés ».

L'aide humanitaire s’est élevée à 18.8 milliards USD en 2021, soit une hausse de 3.5 % en termes réels par rapport à 2020. Les opérations d’allègement de la dette sont restées faibles, à 545 millions USD. L’APD allouée aux réfugiés accueillis dans les pays donneurs s’est montée à 9.3 milliards USD en 2021, soit un changement mineur en termes réels par rapport à 2020, et représentait 5.2 % de l’APD totale. L’APD consacrée à ces « coûts des réfugiés dans le pays donneur » a presque diminué de moitié (en termes réels) depuis le montant record de 16 milliards USD qu’elle a atteint en 2016, lorsque ce poste représentait 11.0 % de l’APD totale.

La proportion des prêts et des investissements sous forme de participations dans l’APD bilatérale brute des membres du CAD a diminué, pour passer de 21 % en 2020 à 19 % en 2021, le reste étant alloué sous forme de dons. Cette baisse est survenue alors que les prêts souverains bilatéraux consentis par les pays membres du CAD ont diminué de 4.6 % en équivalent-don, après avoir augmenté de 35 % en termes réels entre 2018 et 2020. Les pays qui affichent la proportion la plus élevée de prêts dans leur APD bilatérale sont le Japon (55 %), la Corée (36 %) et la France (23 %).

L’APD représente plus des deux tiers des financements extérieurs alloués aux pays les moins avancés. L’OCDE assure également le suivi des apports émanant de certains fournisseurs et fondations privées non membres du CAD. Les données préliminaires diffusées par l’OCDE chaque année en avril sont suivies par les statistiques finales publiées vers la fin de l’année, qui proposent une répartition géographique et sectorielle détaillée (voir la répartition de l’APD en 2020 à OECD.Stat sous Développement.)

L’APD nette n’a globalement pas cessé d’augmenter en termes de volume depuis 1960, année où l’APD a été mesurée pour la première fois et où elle s’établissait juste au-dessous de 40 milliards USD (en prix de 2020). Elle a plus que doublé en termes réels (+ 118 %) depuis 2000, année où les Objectifs du Millénaire pour le développement ont été adoptés, en dépit de l'impact de la crise de 2008 sur les économies des fournisseurs. L’APD nette a augmenté de 20 % depuis que les ODD ont été adoptés en 2015.

Les statistiques sont disponibles ici.

Liens vers les données de l’aide et des informations générales :

Graphiques interactifs montrant l'évolution de l'APD au fil du temps

Pour en savoir plus sur l’APD (Foire aux questions, liste des pays éligibles, et données complètes de l’OCDE sur l’aide, y compris graphiques sur les donneurs et les destinataires de l’aide depuis 1960).

Le CAD est un comité de l’OCDE qui sert de forum à 30 donneurs et organismes observateurs.

L’APD est définie comme un flux de financement public, concessionel, destiné à promouvoir le développement économique et le bien-être des pays à revenu faible ou intermédiaire. L’APD nette est l’APD totale dépensée moins le remboursement du principal des prêts par les pays bénéficiaires.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.