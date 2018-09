Ne laisser personne de côté: Autonomiser les femmes rurales aficaines pour relever le Défi Faim Zéro et assurer une pospérité partagée

Abstract:

Cette brochure présente les principales conclusions et recommandations de l'étude intitulée «Perspectives régionales sur le genre et les systèmes agroalimentaires», menée conjointement par la FAO et la Commission de l'Union africaine. La brochure décrit les écarts entre les hommes et les femmes dans (i) l'accès et le contrôle des moyens de production et des opportunités, (ii) l'influence et la capacité collective, et (iii) les politiques agricoles, l'investissement et le contexte rural. Des analyses supplémentaires sur les progrès et les bonnes pratiques dans les pays d’Afrique ont permis de fournir des recommandations et les prochaines étapes pour passer des engagements aux actions concrètes.

LES MESSAGES CLÉS

Avec des opportunités égales à celles des hommes en termes d’accès aux compétences, aux ressources et aux opportunités, les femmes constitueront une puissante force motrice dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté.

L’autonomisation des femmes dans le secteur agricole, les chaines de valeur et le commerce permettra d’accélérer la réalisation des Engagements de Malabo et des Objectifs du Développement Durable (ODD).

Il est possible d’éliminer la faim en Afrique à l’horizon 2025 si nous arrivons à résoudre le problème de l’inégalité des sexes dans la production agricole et à réduire les niveaux de pertes après récolte.

Il est essentiel de s’attaquer à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la pauvreté rurale en adoptant une approche globale intégrant l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, la biodiversité, la paix et la sécurité. C'est la clé de l'autonomisation des femmes rurales.

Nous pouvons améliorer la situation des femmes à travers des partenariats, des investissements et des actions concrètes.

Selon les statistiques, 56 pour cent de la population de l’Afrique vivront dans les zones urbaines d’ici 2050;si nous voulons satisfaire cette demande croissante de nourriture, nous devons obligatoirement exploiter les potentialités totales des femmes.

Les engagements de l’Union Africaine en termes d’égalité des sexes visent particulièrement la réalisation d’un taux de 30 pourcent de droit de propriété foncière acquis documentés et 50 pourcent d’accès au financement pour les femmes. Ce sont là les conditions préalables pour la réalisation des engagements de Malabo.

Donner aux femmes davantage de pouvoir de décision au sein du ménage et de la communauté leur permettra d'avoir accès à davantage de ressources et d’opportunités économiques. Ceci est en ligne avec le nouvel indicateur de Malabo sur l'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture.