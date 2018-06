Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 35/20 du Conseil des droits de l’homme, dans laquelle ce dernier a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’entreprendre des recherches sur les moyens de combler les lacunes en matière de protection des droits de l’homme dans le contexte des migrations et des déplacements de personnes d’un pays à un autre en raison des effets néfastes soudains ou lents des changements climatiques et sur les moyens de mise en œuvre de plans d’adaptation et d’atténuation dont les pays en développement ont besoin pour combler ces lacunes, et de soumettre un rapport sur ces recherches au Conseil des droits de l’homme à sa trente-huitième session. Il se conclut par un certain nombre de recommandations concrètes dans ce sens.