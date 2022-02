Module de référence pour la coordination sectorielle au niveau national Révisé en Juillet 2015

• L’approche de responsabilité sectorielle a été adoptée en 2005, suite à la réalisation d’un examen indépendant des interventions humanitaires, comme moyen de combler les lacunes et de renforcer l’efficacité de l’intervention humanitaire à travers la mise en place de partenariats. Elle vise à rendre les interventions des acteurs internationaux plus responsables et plus prévisibles lors d’urgences humanitaires et à établir un leadership clair en précisant la répartition des tâches entre les différentes organisations et en définissant leurs rôles et responsabilités selon les domaines d’intervention. Son objectif consiste à améliorer l’organisation de la communauté humanitaire internationale, à accroître son sens des responsabilités et à affirmer son professionnalisme pour qu’elle devienne un partenaire mieux armé pour répondre aux besoins des populations affectées, du gouvernement des pays hôtes, des autorités locales, de la société civile locale et des partenaires d’attribution de ressources.

• Toutefois, l’approche de responsabilité sectorielle n’est pas le seul modèle de coordination des opérations humanitaires. Il se peut, dans certains cas, qu’elle soit conjuguée à d’autres formes de coordination à l’échelle nationale et internationale dont l’application doit tenir compte des besoins spécifiques d’un pays, dans un contexte donné. Un déploiement systématique de l’approche de responsabilité sectorielle dans tous les cas d’urgence peut entraîner un gaspillage des ressources et grever la capacité des gouvernements à exercer leur responsabilité première, à savoir fournir une aide humanitaire aux populations placées sous leur juridiction.

• Le présent Module de référence a été révisé afin de refléter la mise en œuvre du Programme pour le changement de l’IASC de 2011 et d’y inclure les contributions des acteurs locaux et internationaux. Deux nouveaux chapitres, traitant des groupes sectoriels et des secteurs, ainsi que du rôle des groupes sectoriels au cours de la phase de préparation aux situations d’urgence, ont été ajoutés à ce Module. Par ailleurs, trois chapitres ont été profondément remaniés : la stratégie de transition et la désactivation des groupes sectoriels ; la coordination intersectorielle ; et le suivi de la coordination sectorielle. Les enseignements acquis et les études de cas élaborées quant aux principales composantes de ce Module seront disponibles à l’adresse : http://www. humanitarianresponse.info/fr/ coordination/clusters.