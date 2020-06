Mission 1.5, un jeu qui change la donne

Une vaste enquête sur le changement climatique s’attaque au problème le plus urgent auquel l’homme est actuellement confronté.

La science démontre qu’il ne reste que peu de temps pour éviter une catastrophe climatique et les citoyens du monde veulent agir.

Mission 1.5, lancé dans le monde entier ce 13 février, leur donne un moyen direct d’interpeler leurs gouvernements et d'amener le changement nécessaire.

Jeu en ligne et sur téléphone mobile, Mission 1.5 renseigne les usagers sur les politiques climatiques actuelles et sert de plate-forme de vote pour les solutions qu'ils souhaitent voir adoptées. Les votes seront compilés et analysés par des chercheurs de l'Université d'Oxford avant d'être remis aux chefs de gouvernement et aux responsables des politiques climatiques.

Ces mêmes données devraient fournir aux gouvernements la base nécessaire pour entreprendre les mesures audacieuses requises pour lutter contre la crise climatique.

« Avec cette campagne, nous avons la possibilité de connecter des millions de personnes à leurs gouvernements au travers d'un échange réellement innovant sur la crise climatique, et de stimuler l’action pour le climat avant la COP26 à Glasgow cette année », explique l'administrateur du PNUD, Achim Steiner.

L'élan climatique est en plein essor. Partout dans le monde, des citoyens descendent dans les rues, guidés par les jeunes, et demandent des mesures concrètes. Mais des millions de personnes ne sont pas encore engagées ou ont l'impression de ne pas avoir leur mot à dire.

Or, l'enjeu ne saurait être plus élevé : nous atteignons le seuil critique de hausse de la température mondiale, soit 1,5 degrés Celsius. La dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée. Les températures terrestres et océaniques augmentent, la glace des montagnes et des pôles fond et le climat devient de plus en plus imprévisible et mortel.

La version bêta de Mission 1.5 a été testée en septembre dernier et a enregistré plus d'1,25 million de votes. Le jeu est disponible dans les six langues officielles de l'ONU, et d'autres langues seront ajoutées au fur et à mesure de la campagne tout au long de l'année.

Les résultats seront compilés et présentés par sexe, âge et pays au travers d'échantillons aléatoires. De cette façon, Mission 1.5 permettra aux politiques d'avoir un aperçu objectif des points de vue sur l'action climatique dans le monde.

L’industrie du jeu vidéo est aujourd’hui plus importante que l’industrie de la musique et du cinéma réunies. C'est pourquoi Mission 1.5 adopte une approche marketing novatrice et sera proposé au public via des publicités sur certains des jeux vidéo les plus populaires au monde. Cela permettra à Mission 1.5 d’atteindre celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer dans le débat sur le climat.

Les données récoltées par le jeu aideront les politiques à mieux comprendre la manière dont les citoyens des quatre coins du monde envisagent leur avenir.

« Les choix que font aujourd'hui des pays comme le Nigeria sur le changement climatique affecteront profondément les prochaines générations », évoque la star nigériane et porte-parole du PNUD, Yemi Alade. « Nous avons tellement de défis à relever : inégalité entre les sexes, effondrement des écosystèmes, perte de biodiversité ; et tout est lié au changement climatique. C'est le moment pour nous tous de faire entendre notre voix, et Mission 1.5 nous offre cette opportunité. »

Alors que les Nations Unies entament la Décennie d'action pour réaliser les Objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et aider chaque pays à remplir ses engagements vis-à-vis de l'Accord de Paris, Mission 1.5 offre une perspective unique sur cette voie. Mission 1.5 est aussi un élément clé de la 'promesse' du PNUD d'aider 100 pays à renforcer leurs actions climatiques cette année.

Le PNUD espère que cette campagne aidera plus de personnes à comprendre la crise climatique, et incitera les dirigeants politiques à une action réelle. Il est encore temps de changer de cap sur le réchauffement de la planète, mais il faut agir maintenant.

Rendez-vous sur Mission1point5.org. Votez aujourd'hui pour le climat.