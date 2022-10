Mise a jour du contrat entre Gavi et Moderna concernant la fourniture de vaccins a COVAX ; accord sur l'accès des pays a faible revenu aux vaccins adaptes aux variants

Gavi et Moderna conviennent d’annuler les dernières livraisons de vaccins prévues dans le cadre de l’accord passé au nom de COVAX

Les deux parties établissent un nouveau cadre permettant aux pays à faible revenu d’avoir accès, par le biais de COVAX, à 100 millions de doses maximum de vaccins adaptés aux variants (VCV)

Déclaration du Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi : « Cet accord avec Moderna permet à COVAX d’ajuster son portefeuille à la demande actuelle et d’assurer si besoin aux pays à faible revenu l’accès aux vaccins adaptés aux variants. C’est un pas important vers l’équité en matière de vaccination. »

Genève, le 17 octobre 2022 – Gavi, l'Alliance du Vaccin, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Moderna concernant la fourniture de vaccins contre la COVID-19 aux pays à faible revenu bénéficiant de la garantie de marché (AMC) COVAX de Gavi. En vertu de cet accord, Gavi et Moderna conviennent d'annuler les dernières livraisons prévues en 2022, et d'établir un nouveau cadre permettant aux pays à faible revenu d'accéder à des doses de vaccin adaptées aux variants à partir de 2023. Gavi pourra avoir accès à un maximum de 100 millions de doses de vaccins adaptés aux variants, au prix le plus bas consenti par Moderna pour les participants de l'AMC.

« Cet accord avec Moderna permet à COVAX d’ajuster son portefeuille à la demande actuelle et d’assurer si besoin aux pays à faible revenu l’accès aux vaccins adaptés aux variants. C’est un pas important » a déclaré le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, responsable l'approvisionnement et la livraison en masse pour COVAX.

Au cours des deux années écoulées depuis l'autorisation d’utilisation d'urgence délivrée en décembre 2020 par l'OMS pour le premier vaccin contre la COVID-19, COVAX a distribué 1,8 milliard de doses à 146 pays à travers le monde – ce qui constitue l’opération de santé publique la plus importante et la plus rapide de toute l'histoire. Moderna a fourni près de 186 millions de doses, que ce soit dans le cadre de l’accord d’achat anticipé signé par Gavi ou par le biais de dons de doses. Cela a permis à 92 pays à faible revenu de protéger, en moyenne, plus de 50 % de leur population avec deux doses de vaccin contre la COVID-19 – soit la majorité des personnes à risque, comme les agents de santé et les personnes âgées.

En orchestrant le plus grand déploiement de vaccins de toute l’histoire en un temps record, Gavi et nos partenaires de COVAX ont joué un rôle central dans l'approvisionnement mondial en vaccins contre la COVID-19 » a reconnu Stéphane Bancel, Directeur général de Moderna. « Nous sommes fiers d’avoir participé activement à cette grande épopée, et nous continuerons à aider COVAX dans sa mission d’assurer un accès large et équitable aux vaccins contre la COVID-19 et à des prix abordables, pour tous les pays à revenu faible et intermédiaire, alors même que la COVID-19 est en train de devenir endémique.

Si COVAX a réussi à déployer les vaccins contre la COVID-19 à un tel rythme, c’est grâce sa capacité à s'adapter très vite à des situations imprévisibles comme l’émergence de la pandémie et sa constante évolution. Ce dernier accord s'inscrit dans le cadre de la gestion active du portefeuille de COVAX, dans de but de répondre à l'évolution des besoins des pays et de se tenir prêt à faire face à de nouvelles situations imprévues en rééchelonnant, redimensionnant et actualisant les accords d'approvisionnement avec les fabricants et les donateurs.

Conscient de l'évolution constante des besoins des pays, COVAX a également revu son modèle d'allocation des doses de vaccins aux participants de l'AMC, pour que ces derniers puissent désormais demander à tout moment – et se voir attribuer rapidement – les doses dont ils ont besoin. À ce jour, COVAX a été en mesure de répondre à 100 % des demandes reçues par le biais de ce processus que nous appelons « allocation continue ».

