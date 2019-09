Mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest : Participation des pays d’afrique de l’ouest aux traités de droit International humanitaire (DIH) et leur mise en œuvre au niveau national (Rapport 2018)

Mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest : la CEDEAO fixe des objectifs pour 2019

En novembre 2018, un plan d'action pour le droit international humanitaire (DIH) en Afrique de l'Ouest a été validé par des experts de 14 pays de la CEDEAO. Cette étape importante a réaffirmé la détermination de la région à veiller au respect du DIH et des principes humanitaires.

Le nouveau plan d'action DIH de la CEDEAO a été élaboré par la Commission de la CEDEAO et ses États membres, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), afin de faciliter la mise en œuvre concrète et mesurable du DIH dans la région.

Le plan d'action était axé sur les thématiques spécifiques et les plus pertinentes pour la région, notamment la lutte contre le terrorisme, la protection des enfants, des migrants et des personnes déplacées internes, la violence sexuelle dans les conflits armés, les armes et la diffusion du DIH, entre autres.

Cette validation a eu lieu dans le cadre de la 15e réunion d'examen annuel de la CEDEAO-CICR sur la mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest, tenue à Abuja. Depuis 2001, le CICR et la Commission de la CEDEAO ont collaboré à la mise en œuvre du DIH dans les États membres de la CEDEAO. Cette réunion annuelle a constitué une plateforme importante pour la convocation des États membres.

Le rapport ci-dessous décrit le processus et les discussions entre les experts des États membres au cours de l'élaboration du plan d'action pour validation. Le processus a été guidé par les États membres, avec des avis techniques fournis par la Commission de la CEDEAO et le CICR. Le rapport fournit également des données disponibles comparant le niveau de mise en œuvre du DIH dans la CEDEAO, sur les différentes thématiques du Plan d'action.