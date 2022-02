Mise en œuvre de l’IPC au niveau national

Introduction

Dès qu’un pays exprime officiellement son intérêt pour la mise en œuvre de l’IPC, le processus d’introduction et d’institutionnalisation commence par des activités de sensibilisation, menées par les partenaires mondiaux de l’IPC et/ou l’Unité de soutien global, le bras opérationnel du Comité mondial de pilotage de l’IPC, hébergé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (OAA/ FAO). Le foyer institutionnel de l’IPC au niveau du pays est identifié et le Groupe de travail technique (GTT) de l’IPC est établi par le biais d’un processus consultatif et inclusif. Une fois l’institutionnalisation achevée, l’IPC est intégré dans les structures et systèmes nationaux de sécurité alimentaire et de nutrition. L’institutionnalisation de l’IPC favorise l’appropriation, la responsabilité et la durabilité, en tenant compte des structures et processus existants au niveau national. Les principes directeurs fondamentaux sont les suivants :

• La mise en œuvre des processus de l’IPC doit être guidée par la demande, idéalement par le gouvernement lorsque cela est possible.

• Les résultats doivent être fondés sur des preuves et les partenaires doivent s’engager à un processus inclusif, à la pluralité et à la recherche d’un consensus technique.

• La direction des processus de l’IPC dépend du contexte, des avantages comparatifs et des responsabilités du pays.

Tous les efforts doivent être faits pour engager et renforcer les capacités des parties prenantes nationales, promouvoir l’appropriation et renforcer le processus institutionnel.

• Les agences s’engagent dans un processus pluriannuel.

• L’analyse de l’IPC est menée en temps voulu.

• Les organisations participant à l’IPC s’engagent à partager leur données.

• L’IPC doit être appliqué comme un processus d’apprentissage itératif.