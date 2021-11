Migration mixte en milieu urbain : Expériences de migrants en déplacement vers, dans et depuis des villes d’Afrique de l’Ouest et du Nord - MMC Rapport, Novembre 2021

Introduction

Dans un contexte d’urbanisation continue, l’avenir de la migration sera de plus en plus façonné par la manière dont les villes aborderont la question. Les villes sont des destinations clés pour les réfugiés et les migrants internes et internationaux, que ce soit pour la résidence permanente, l’établissement temporaire ou le transit à court terme. Une ville peut passer de centre de transit avec une population migrante très mobile à un « foyer » pour réfugiés et migrants empêchés de se déplacer ou décidant de rester. Parallèlement, elle peut être considérée au départ comme un lieu d’établissement, et exposer les personnes en déplacement à de nouvelles idées, à des possibilités d’éducation et à un élargissement des options de subsistance, entre autres, peut contribuer aux décisions de poursuivre le déplacement.

Dans ce contexte de réalité urbaine de la migration mixte, les gouvernements locaux sont de plus en plus reconnus comme des parties prenantes à part entière dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques migratoires, à travers divers processus mondiaux, régionaux et urbains, en particulier en Afrique et en Europe. Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM)1 et le Plan d’action conjoint de La Valette2 font référence à l’importance d’une gouvernance des migrations à plusieurs niveaux. La Déclaration des maires de Marrakech3 appelle à l’inclusion formalisée des maires et des dirigeants municipaux dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du PMM et du Pacte mondial sur les réfugiés (PMR). D’autres initiatives, comme le Dialogue des maires4 ou le Global Cities Fund5, visent à améliorer la vie de tous les résidents urbains, y compris les migrants, et couvrent plusieurs villes au sein de la région du Processus de Rabat, telles que Freetown, Accra, Agadez et Dakar. Dans le même but - de créer des villes plus inclusives et d’améliorer la gouvernance des migrations au niveau des villes - le projet Migration Ville à Ville en Méditerranée (MC2CM))6 de l’ICMPD favorise les échanges entre dirigeants municipaux, fonctionnaires et experts des niveaux local, national et international. Il est mis en œuvre au Maroc et en Tunisie ainsi qu’en France, en Italie, au Portugal et en Espagne de l’autre côté de la Méditerranée.

Le Dialogue euro-africain sur la migration et le développement (Processus de Rabat) est un dialogue régional sur les migrations établi en 2006, réunissant les pays d’origine, de transit et de destination des routes migratoires reliant l’Afrique centrale, de l’Ouest et du Nord à l’Europe.7 L’une des priorités transversales du cadre stratégique actuel, le Plan d’action de Marrakech8, est une approche « inclusive et multipartite » de la gestion des migrations. Les partenaires du Processus de Rabat ont ainsi convenu de l’importance d’impliquer tous les acteurs concernés dans les différents aspects de la gestion des migrations, y compris les autorités nationales et locales. Le rapport d’évaluation du Plan d’action de Marrakech comprend par ailleurs une recommandation visant à « renforcer l’interaction du dialogue avec les villes et les autorités locales ».9 Pour soutenir ces objectifs, une réunion thématique du Processus de Rabat intitulée « Autorités nationales, autorités locales et migration » s’est tenue à Paris à la mi-septembre 2021, réunissant les autorités locales et nationales d’Afrique et d’Europe pour aborder différents modèles de gouvernance migratoires à plusieurs niveaux et pour échanger de bonnes pratiques pour une meilleure coordination entre autorités nationales et locales sur la migration.10 Le présent document se concentre sur le rôle des villes dans les voyages migratoires, des origines au transit jusqu’à destination, en offrant un aperçu des expériences des personnes en déplacement en Afrique de l’Ouest et du Nord. Il est fondé sur la littérature existante et les données primaires de MMC recueillies dans le cadre du système unique 4Mi. L’objectif de ce document est de sensibiliser et de renforcer la compréhension des décideurs politiques de la réalité urbaine de la migration mixte en Afrique de l’Ouest et du Nord tout en explorant les options politiques et en encourageant le débat, avec au cœur de celui-ci les voix des réfugiés et des migrants.

Après une brève introduction plaçant la migration urbaine dans le contexte plus large de la dynamique et des tendances de la mobilité mondiale, le document commence par une analyse des liens entre les origines urbaines versus rurales ainsi que les profils de la migration mixte, les facteurs déterminants et les parcours et se poursuit par un aperçu du rôle des villes pour les réfugiés et les migrants en transit.

Enfin, le document propose deux mini-études de cas sur l’inclusion socioéconomique dans les villes tunisiennes ainsi que sur les enfants et les jeunes en déplacement en Afrique de l’Ouest. Le document se conclut par un débat politique et des recommandations sur le renforcement du rôle et de la coordination entre les autorités municipales et les autorités nationales en matière de gouvernance des migrations.