Migration mixte en Afrique de l’Ouest en 2030

I. Introduction

La migration mixte désigne les mouvements transfrontaliers de personnes, notamment de réfugiés fuyant les persécutions et les conflits, de victimes de la traite et de personnes à la recherche de meilleures opportunités ou désirant améliorer leurs conditions de vies. Motivées par une multitude de facteurs, les personnes qui constituent les flux de migration mixte ont des statuts juridiques différents et présentent des vulnérabilités variées.

De nombreux facteurs, aux niveaux macro et micro, influencent les aspirations, les capacités et les décisions des personnes lorsqu’il s’agit de s’engager dans un parcours migratoire ; ces divers facteurs ont également un impact sur leurs choix de destination et leurs modalités de voyage.

Modéliser les futures migrations mixtes à l’aide de méthodes de prévision représente donc un défi, car ces méthodes reposent sur des données quantitatives concernant des facteurs relativement certains (tels que la fécondité ou l’espérance de vie) : de telles modélisations impliquent donc de formuler un certain nombre d’hypothèses, notamment celle selon laquelle les tendances actuelles connues perdureront dans les années à venir. En réalité, nous savons que le processus migratoire comprend une grande variété de facteurs hautement incertains et de déclencheurs imprévisibles, liés, par exemple, à l’éclatement de conflits ou aux évolutions du marché du travail, qui sont par définition difficiles à saisir pleinement par des données quantitatives, et par conséquent difficiles à anticiper. C’est la raison pour laquelle le Mixed Migration Centre (MMC) a choisi l’approche de « l’intelligence collective » pour construire l’analyse des futures migrations mixtes en Afrique de l’Ouest et du Nord, dans la droite ligne de celle utilisée par l’Université d’Oxford et l’Unité de prospective de l’UNESCO.

Ce rapport présente brièvement les éléments clés de l’approche adoptée par le MMC pour l’élaboration de scénarios et les exercices réalisés lors d’un atelier accueilli et soutenu par le Processus de Rabat/ICMPD à Abidjan en octobre 2019, en tant qu’événement parallèle à un atelier du Processus de Rabat sur le trafic de migrants. Il présente également une synthèse du contexte migratoire mixte que nous observons aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, ainsi que les résultats de l’analyse des tendances portant sur les facteurs relativement certains qui auront un impact sur les flux migratoires en Afrique de l’Ouest en 2030. Ensuite, ce rapport examine les données recueillies lors de l’atelier d’élaboration de scénarios concernant les principales «incertitudes» ayant un impact sur l’avenir des migrations et leurs conséquences sur celles-ci, générées par les acteurs-clé de la migration dans la région. Enfin, il présente les premiers scénarios de migration mixte pour 2030 formulés par les participants à l’atelier.