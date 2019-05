Mesures de préparation, d’intervention et de relèvement liées aux situations de violence électorale

Chaque année, plusieurs pays d’Afrique organisent des élections présidentielles et/ou parlementaires nationales. Malheureusement, certaines d’entre elles génèrent des tensions et de la violence pendant la campagne électorale, le jour du scrutin et/ou après les élections. Afin de se préparer et de répondre à la violence électorale en tant que crise complexe, les Sociétés nationales (SN), dans le cadre de leur mandat, sont souvent au premier plan des services humanitaires, par exemple, pour la prestation des premiers secours. Leurs plans de préparation et d’intervention sont souvent élaborés avec le soutien de la Fédération Internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des Sociétés nationales partenaires (SNp) afin de mieux contribuer aux renforcements de capacités. En conséquence, il y a une richesse d’expériences disponibles que l’on se doit de partager entre SN en vue de mieux aborder des situations similaires de violence électorale.

La promotion d’efforts bien coordonnés en matière de préparation aux élections et de planification d’urgence est une priorité pour la FICR et le CICR en Afrique. En septembre 2018, le Plan d’action du Groupe consultatif pour la gestion des catastrophes en Afrique (ADMAG dans son acronyme anglais) a identifié l’action suivante : produire un document d’orientation sur la préparation et la réponse aux élections destiné aux SN et autres partenaires du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), principalement en Afrique. En conséquence, le CICR, la FICR et la Croix-Rouge suédoise (CRS), en étroite collaboration avec des SN africaines expérimentées, ont conjugué leurs efforts pour définir les principaux éléments de la préparation, de l’intervention et de l’après intervention. Cette note d’orientation1 est le résultat de ce travail de recherche. Cet effort conjoint doit également être compris comme faisant partie du Plan d’action du Mouvement pour le renforcement