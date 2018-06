Message de Monique Barbut Secrétaire Exécutive de la CNULCD Journée Mondiale de Lutte contre la Désertification, 17 juin 2018

Cette année, la Journée mondiale de la lutte contre la désertification sera l’occasion de penser à la réelle valeur des terres.

Pas seulement à leur valeur économique. Les terres valent tellement plus que cela. Elles définissent notre mode de vie et notre culture - que nous vivions dans les villes ou dans les campagnes. Elles purifient l'eau que nous buvons, elles nous nourrissent, elles nous entourent de beauté.

Cependant, la croissance démographique rapide et l'évolution des modes de consommation ont exercé une pression excessive sur nos ressources terrestres limitées. Cette pression a conduit, à son tour, à la dégradation des terres dans le monde entier. À l'échelle mondiale, trente pour cent de toutes les terres ont perdu leur vraie valeur en raison de leur dégradation. Comment pouvons-nous répondre à nos besoins les plus élémentaires - et encore moins à nos désirs - quand la quantité de terres saines et productives diminue si radicalement ?

L'avenir semble bien sombre.

Heureusement, grâce à de simples changements dans le comportement des consommateurs et des entreprises, et à l'adoption d'une planification plus efficace et de pratiques durables, il peut y avoir assez de ressources pour tous. Assez de terres pour fournir suffisamment de nourriture et d'eau pour tout le monde. Assez de terres pour fournir les autres biens et services dont nous avons besoin et que nous attendons de la nature.

Des choix et des compromis difficiles seront nécessaires, notamment l’engagement à modifier nos habitudes de consommation, établies de longue date. Mais en prenant les bonnes décisions, l'avenir sera beaucoup plus prospère.

Donc, je vous demanderais seulement de réfléchir à ce que vous choisissez de manger, porter ou conduire et à la façon dont vos choix ont un impact sur les terres - pour le meilleur ou pour le pire.

Nous sommes tous, à notre niveau, des décideurs. Dans notre vie quotidienne, nos choix ont des conséquences. Et nos petites décisions peuvent transformer le monde. Essayons d'agir en conséquence.

La nature nous offre de nombreuses opportunités. Travaillons ensemble pour transformer la façon dont nous consommons, produisons, travaillons et vivons ensemble sans compromettre notre sécurité environnementale, économique ou sociale, actuelle ou future. Sans compromettre les terres sur lesquelles tout repose.

L'objectif de développement durable visant à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030 est une réponse ambitieuse à ces défis. Et une voie à suivre pour aller de l’avant, ensemble.

Cela nous aidera à conserver et à gérer les terres en bon état. Cela nous aidera à restaurer les terres dégradées ; arrêter l'accaparement des terres ; lutter contre le changement climatique ; augmenter la production alimentaire et fournir de l'eau potable.

Soutenez l'objectif de développement durable 15.

Dites-nous comment vous comptez atteindre cet objectif de neutralité en matière de dégradation des terres.

Notre mode de vie - sur terre - en dépend.