Mediation N° 3 // Juillet 2019 - Médias: le temps des femmes

Vers des rédactions plus inclusives

La Fondation Hirondelle défend un journalisme indépendant et équilibré, pratiqué par des rédactions qui parlent au plus grand nombre.

Sommes-nous en réalité aussi inclusifs et représentatifs, notamment sur la question du genre, que nous le souhaitons ? Globalement, nous avons autant de femmes que d’hommes dans nos rédactions, ceci sans politique de quota, et dans des pays où la réalité sociale et économique n’est pas encore favorable au travail des femmes. Mais à la table de nos rédacteurs/trices en chef, actuellement, une seule femme sur six ! Nous travaillons à ce que nos modes de recrutement, formation et promotion ne parlent pas seulement d’égalité des droits et des chances, mais rendent réellement possible pour nos journalistes femmes d’occuper des postes à responsabilités. Dans les médias comme dans la société, c’est encore une vision majoritairement masculine qui domine. Et dans les pays en transition où la révolution digitale s’installe, la fracture numérique pénalise davantage les femmes. Il est donc plus que jamais de la responsabilité des médias de proposer des informations produites par des femmes et des hommes ensemble, sans hiérarchie de genre, pour être mieux entendus de toutes et de tous.